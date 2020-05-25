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台經院景氣動向調查：製造、營建業連4跌 服務業轉上揚

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導

台經院今日公布最新景氣動向調查顯示，4月製造業與營建業營業氣候測驗點下滑，已連續四個月下跌，而服務業營業氣候測驗點則已轉為上揚。

製造業4月的測驗點為81.75點，較上月修正後的82.55點減少0.80點，是自2009年2月以來的新低。營建業測驗點為84.36點，較3月的85.79點下跌1.43點，跌幅較前幾個月已明顯縮減。服務業為82.37點，較上月修正後的81.97點增加0.40點，雖然上升點數很小，但總算結束先前連續三個月下滑態勢，轉為上揚。

台灣經濟保一不是問題

台經院院長張建一進一步指出，國內前瞻基礎建設，再加上台積電等大廠的持續投資，以及振興券有助內需市場等三大因素下，將有助我國經濟支撐國外景氣波動和國外需求減少所帶來的衝擊，他更樂觀表示，台灣經濟保一不是問題。

根據台經院調查，製造業廠商認為4月景氣為「好」比率為21.7%，較3月27.2%減少5.5個百分點，認為「壞」的比率為54.3%，較3月35.3%增加19.0個百分點。其中，傳統產業如鋼鐵基本工業與運輸工具業看壞當月景氣的比率將近八成，而化學工業、紡織業、成衣及服飾業甚至超過八成。

服務業調查部分，台經院的資料顯示，4月景氣看好比率較高者為運輸倉儲業，而超過七成的零售業與餐旅業廠商看壞當月景氣表現；在未來半年看法的部分，零售業看好的比率超過一半。

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