香港情勢生變牽動經濟市場 投審會：依陸委會政策執行
港中關係再度緊張，香港民眾昨發起遊行反對「港版國安法」推行，蔡英文總統也隨即於臉書發文聲援，並強調香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部，這也將牽動港資未來對台投資的變化。對此，經濟部投審會執行秘書張銘斌今（25）日表示，目前陸委會尚未做成相關政策的改變。
「港版國安法」的推行也將牽動國內經濟市場的變化，一旦停止適用港澳條例，港資會不會變中資？未來港澳來台投資會不會更格嚴審？以及中資加港資若超過允許陸資投資上限該怎麼辦？張銘斌強調，一切都依陸委會做成的政策決定來執行。
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