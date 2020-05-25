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無薪假上衝2.2萬人 製造業最「慘」逾萬人受影響

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
4月以來無薪假家數及人數變化
4月以來無薪假家數及人數變化

勞動部今（25）日公布最新無薪假統計，截至5月22日實施無薪假1,285家，續創歷史新高，實施無薪假人數衝破2萬人，達2萬2,500人。勞動部示警，此次製造業無薪假新增實施人數最多，一周以來實施無薪假事業單位增加96家、1,433人，但製造業的增加人數就達1,383人。

勞動部官員表示，主要是此次新冠肺炎疫情為全球性的大爆發，產業供應鏈受到不小衝擊，也導致我國製造業受到波及。但，原本受新冠肺炎疫情衝擊影響的海嘯第一排產業，包括：批發零售業、住宿餐飲業，以及支援服務業等實施無薪假人數都已呈現緩減態勢。

勞動部表示，此次實施無薪假多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

國內新冠肺炎疫情和緩，昨天連續42天沒本土案例，但無薪假情況持續惡化。勞動部表示，本次增幅較明顯的是製造業，一周增加32家企業通報實施無薪假，從原本的251家增加至283家，勞動部會密切注意。

勞動部表示，過去大家多關注在住宿、餐旅和旅行社等觀光產業，但其實製造業的無薪假自疫情爆發以來，人數都不低。截至5月22日為止，製造業當中的金屬機電工業實施無薪假116家、5,158人，資訊電子工業25家、1,065人，化學工業54家、1,120人，民生工業88家、2,826人。

整體實施無薪假企業仍以製造業的10,169人最多，且呈現持續增長情形，但排名第二的批發及零售業3,839人，住宿及餐飲業3,569人，而以旅行社為主的支援服務業，無薪假人數則為1,362人，和上周相比實施無薪假的人數都是呈現緩減態勢。

我國無薪假史上人數最高紀錄發生在2009年2月底的23萬8,975人，主要是受到2008年的金融海嘯衝擊，當時實施無薪假家數586家，2009年4月家數衝到最高時也僅903家，此次受新冠肺炎疫情衝擊，實施無薪假企業創下歷史新高。

六都無薪假人數仍以台北市6,357人最多，其次是新北市3,514人，餘者依次為桃園市3,821人、台中1,052人、台南市1,696人、高雄市1,402人。

無薪假 勞動部 製造業

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