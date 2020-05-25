製造業無薪假爆發！勞動部最新統計一周增加1,383人
勞動部今（25）日公布最新無薪假統計，截至5月22日實施無薪假1,285家，創歷史新高；實施無薪假人數衝破2萬人，達2萬2,500人。
勞動部示警，此次製造業無薪假新增實施人數最多，本周增加96家、1,433人，但製造業增加人數就達1,383人。
勞動部官員表示，主要是此次新冠肺炎為全球性大爆發，產業供應鏈受到不小衝擊，也導致我國製造業受到波及。
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