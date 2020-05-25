無薪假再衝高1,285家 人數破2萬關卡

勞動部今（25）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數來到1,285家，為史上最高；人數衝破2萬人關卡，來到22,500人，創10年多來最多。一周內再增96家、1,433人。

各行各業中，製造業現有283家、10,169人實施無薪假，一周內增32家、1,383人，顯示製造業已成重災區；其中，金屬機電工業有116家、5,158人最多；民生工業則有88家、2,826人次之。

資訊電子業則有25家、1,065人實施無薪假；化學工業也有54家、1,120人實施無薪假。

服務業中，住宿餐飲業有157家、3,569人實無薪假，人數和家數皆上期減少，顯示住宿餐飲有回溫之勢；批發零售業則有386家、3,839人實施無薪假。包括旅行社在內的支援服務業則有113家、1,362人；藝術、娛樂及休閒服務業有30家、205人。另外，不動產業也有8家、92人實施無薪假。