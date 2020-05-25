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止血！餐飲、休閒服務 人才招募已回神

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，畢業生求職超前部署，104人力銀行總經理黃于純指出，「最近一年更新履歷，且3～4月曾主動應徵全職工作的應屆畢業生和役畢生」有2.8萬人，隨著疫情趨緩，餐飲業和休閒服務業5月的企業徵才家數已比4月回溫，企業用人急單隨時開缺。

國內第1季經濟成長率雖下修到1.54%，但防疫有成，消費信心逐漸回籠，病毒之下的四大慘業已開始回魂，黃于純表示，餐飲業5月份徵才企業家數比4月增加10%，休閒服務業（如健身房、KTV、休閒農場等）增加3%，住宿服務業和旅遊服務業的月減幅也開始縮小，疫情對就業市場衝擊是否已經減弱值得觀察。

截至5月，104人力銀行線上有55.5萬個工作機會，其中，27.9萬個全職工作歡迎新鮮人，比去年同期減少5.1萬個，減幅15.6%，其中，旅遊休閒類人員、餐飲類人員、貿易類人員的年減幅最大，介於45～60%；營建施作、規劃類人員、產品企劃、軟體工程等職缺較不受疫情影響，持續開缺。

104人力銀行觀察最近一年更新履歷表的應屆畢業生和役畢生，其中，2.8萬人已在今年3～4月主動應徵正職工作，4月平均每位早鳥主動應徵15.7次，比去年同期略高0.6次。

早鳥求職最積極的前十所大學都是國立大學（該校求職早鳥／該校應屆及役畢求職會員的比例），中央、中山、中興、中正四所「中字輩」大學全部上榜且名次往前，疫情之下，「中字輩」畢業生危機感提升。

其中，中央大學早鳥大多應徵工程研發、軟體工程類人員，與台大、台科大、清交等理工著名大學主動應徵的職類相近，建議新鮮人不分學校或學位都要儘早卡位，以免被「超車」。

早鳥求職最愛哪些工作？依序是：業務銷售、行政總務、行銷、軟體工程、以及工程研發。其中，大學生偏好不限經驗、門檻較低的業務銷售、行政總務類，碩博士鎖定科技業相關且多要求學歷的軟體工程、工程研發類人員。

黃于純表示，5月行政總務新鮮人工作機會比去年同期減少26.1%，平均月薪僅2.8萬元，建議無理工背景的新鮮人嘗試產品企劃、行銷等其他職缺，平均月薪約3.4萬元，或挑戰業務職，平均月薪3.2萬元以上。

疫情 求職

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