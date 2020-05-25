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防疫需求利多 掀生技股籌資潮

聯合報 / 記者陳書璿／台北報導
防疫需求利多帶動國內生技股一波籌資潮。圖／聯合報系資料照片
防疫需求利多帶動國內生技股一波籌資潮。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎需求利多帶動國內防疫概念股大漲，帶動生技股一波籌資潮。今年以來，包括國光生、合一準備發海外存託憑證（ＧＤＲ），台康生、高端、訊映、金萬林、普生以私募或現金增資為主，而台康生、台耀、展旺則是選擇發行可轉換公司債（ＣＢ），趁著這一波疫情上來籌資，為公司營運規畫保留現金。

一般來說，上市櫃公司將募資動作轉向海外，發行ＥＣＢ（海外可轉債）、ＧＤＲ（全球存託憑證）、ＡＤＲ（美國存託憑證），除因公司規模夠大，同時也可募得較多的資金，缺點則是成本較高。若是發行可轉換公司債（ＣＢ），可轉換成股票，成本與現增相當，對於公司籌資也是一大誘因。

由於國內生技公司規模普遍不大，規模較小的公司多半會選擇成本較低的現金增資，或私募方式向資本市場募資。近來，有台康生、高端疫苗、訊映、金萬林、普生選擇以私募或現增新股方式募資。

由於私募是對特定人士辦理現金增資，不同於公募的現金增資，可能是公司透過引進策略投資人，增加公司的競爭力；也有可能是透過私募圖利特定大股東；甚至是獲利表現差，認購意願低無法公募，這三種可能性都是企業選擇私募現增的理由。

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