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專家看本周指標／全球經濟成長力道微弱

經濟日報 / 陳松興
圖／經濟日報提供
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正在北京召開的中國全國人代會，是自1994年以來，首次未能提出全年經濟增速具體目標，主因新冠肺炎疫情發生後，世界經濟衰退已成定局，大陸受到的影響有多大、有多深，有很多不確定性。

中國經濟成長已無法跳脫當前全球經濟形勢。首先是疫情發生後，工業國家認知到國家安全遠比經濟效益重要，正推動供應鏈重組，提供誘因引導企業撤出中國。而在此舉之前，年化後的外資直接投資在4月就已經衰退6.1%。即使不考慮外資，中國2020年前四月累計固定資產投資同比也下降10.3%，其中私營部門投資下降約13.34 %。

其次，中國4月零售額同比下降7.5%，雖較前一個月15.8%降幅和1-2月的20.5%降幅改善，但失業問題及消費信心仍將抑制消費。再則，工業生產在今年前三月大幅下滑，4月較去年同期增長3.9%，顯示中國在3月開始加強復工復產後，工業部門有復甦跡象。但受制於歐美經濟衰退，需求疲軟，未來幾個月仍可能受到嚴重的打擊。

美國第1季GDP下降4.8%，但此時期的疫情影響其實有限。根據亞特蘭大聯邦儲備銀行Nowcast的預測，美國第2季GDP可能出現42.8%的萎縮。就目前數據，在3月的零售和餐飲服務銷售額下降8.3%後，4月份又下降16.4%。在2008年金融危機時，零售額下降還不到4%。

4月份工業生產指數也繼續下降，同比下降15.04%，是該指數101年歷史最糟糕的一次。

4月份整體產業產能利用率僅64.5%，同比下降12.87%。5月IHS Markit的美國製造業PMI為39.8，同比下降10.7，而綜合PMI為36.4，同比下滑14.5，都遠低於50的榮枯線。

截至5月16日的一周，美國初領失業救濟金人數降至243.8萬人，但自3月21日以來申請失業救濟金總人數已達3,860萬。

4月份通貨膨脹率較上月下降0.8%，為2008年12月以來最大降幅，價格同比僅上漲0.3%。價格疲軟主因能源價格急劇下降。若剔除食品和能源價格波動因素，核心CPI較上月下跌0.4%，為1957年有記錄以來的最大跌幅。

隨著美國各州重新開放活動，經濟可能小幅反彈。但爆發第二波疫情的風險仍高，第4季經濟活動將受影響，州政府屆時也可能恢復限制，消費行為會更趨謹慎。

歐盟統計局的Flash估計，歐元區第1季度初步GDP下降3.8%，是自1995年以來下降幅度最大一次。歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區4月份經濟活動大幅下滑，顯示第2季度可能更為嚴重，歐元區今年經濟增長率可能萎縮5%至12%之間。

預期今年全球經濟成長動能微弱，比較強勁的復甦可能要到2021年。

（作者是永豐銀行資深副總經理陳松興）

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