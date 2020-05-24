快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐美疫情趨緩汽油連四漲 明起再漲0.5元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

歐美新冠肺炎疫情趨緩、美國本土頁岩油產量創低，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連四周漲！中油自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.5元及0.8元，調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元。

中油表示，本週受美國本土頁岩油產量將創2年新低、全球新冠肺炎疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶33.26美元，較前週28.23美元上漲5.03美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.053元，國內油價依公式計算漲幅為14.42％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及1.4元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油僅調漲0.5元及0.8元，另0.8元及0.6元由中油吸收。

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

原油價格 中油

延伸閱讀

歐美疫情趨緩汽油連四漲 明起再漲0.5元

台灣中油：「遭駭補償金」是訛傳

超狂直升機飛進加油站加油 網友傻眼：加柴油或無鉛？

加油要快！下周油價恐連四漲 92無鉛汽油重返20元以上

相關新聞

歐美疫情趨緩汽油連四漲 明起再漲0.5元

歐美新冠肺炎疫情趨緩、美國本土頁岩油產量創低，導致國際原油價格持續回升，國內油價也連四周漲！中油自明（25）日凌晨零時起...

違章廠合法代辦喊50萬 中市府：經發局單一窗口等業者

行政院去年修訂工廠管理輔導法，坊間出現代辦業者，一口價50萬元，如果包括變更土地則需100萬，台中市議員林德宇建議市政府...

國防納核心產業 學者：高難度

蔡英文總統五二○就職演說宣示，將在「五加二」產業創新基礎，打造六大核心戰略產業。據了解，國發會最快兩周左右會提出規畫與說...

觀光收益慘 三個月減近千億

新冠肺炎疫情從1月底開始爆發，迄今已延燒近四個月，據內政部移民署最新統計顯示，今年2、3、4月疫情嚴重時候，來台旅客量逐...

今年經濟成長 估下修

行政院主計總處將在29日召開國民所得統計評審會，並發布2020年全年經濟成長率預測。新冠肺炎疫情肆虐，重創全球經濟，財經...

上月景氣 估亮黃藍燈

國發會27日將發布4月景氣對策信號。新冠肺炎疫情重創經濟，衝擊持續浮現，預期4月景氣對策信號將續亮代表景氣趨弱的「黃藍燈...

大數字／住宿餐飲四利空 薪資倒退嚕

行政院主計總處統計，台灣住宿餐飲業近十多年來，從業人員就業人數、平均月總薪資均呈穩定成長趨勢，直到今（2020）年起，無...

大數字／疫情衝擊住宿餐飲業…學者開藥方 發行預付折價券

新冠肺炎疫情衝擊，住宿餐飲業從業人員人數、薪資雙雙出現罕見衰退。對此，中華經濟研究院、台灣經濟研究院的學者不約而同地強調...

大數字／上季受僱住宿餐飲業員工 大減3.3萬人

據統計，我國住宿餐飲業行業，無論是就業人數、總月薪，近年都穩定成長，但今年起遭遇新冠肺炎疫情衝擊，從2020年1月到3月...

兩岸搶艙 航空業SOS拚客機變貨機

全球大量的邊境管制，貨運的供給量一夕間突然消失，中國大陸各大工廠開始復工後，進、出口貨量增加，亞太區對空運的需求更是到瘋...

熱門新聞

振興國旅…救命錢來了 團體遊、自由行「雙補」

獨／振興國旅最新補助出爐 團客日給7百、遊樂園免費玩

美獵殺華為 封測鏈將陷風暴

台灣中油：「遭駭補償金」係訛傳 資安事故通報未延遲

觀光收益慘 三個月減近千億

團客補助 擬每人每日700元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。