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違章廠合法代辦喊50萬 中市府：經發局單一窗口等業者

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
農地違章工廠不少疑難雜症，台中市議員建議市府培訓輔導員主動協助合法化。圖／聯合報系資料照片
農地違章工廠不少疑難雜症，台中市議員建議市府培訓輔導員主動協助合法化。圖／聯合報系資料照片

行政院去年修訂工廠管理輔導法，坊間出現代辦業者，一口價50萬元，如果包括變更土地則需100萬，台中市議員林德宇建議市政府應該培訓種子輔導員，主動協助廠商，不要讓業者走冤枉路花冤枉錢。經發局表示，已成立單一窗口，就等廠商來。

林德宇表示，坊間出現許多號稱幫工廠申請特定工廠登記「代辦到好」的業者，一口價50萬元，如包括後續土地變更則百萬元起跳，很多中小企業主半信半疑。

他認為，經發局應主動培訓「種子輔導員」到地方主動協助中小企業經營者，避免工廠經營者走冤枉路。

經發局呼籲工廠業者直接來跟市府辦登記，經發局已成立單一窗口來輔導業者。

但是台中出現申請納管及取得特登的工廠，已提出改善計畫，市府也同意繼續營運，卻不讓業者申請裝設光電裝置，業者表示不合理！市府經發局表示，會向經濟部反映，爭取許可。

台中市目前臨時工廠登記及列管未登記的工廠4509家，議員林德宇表示，光是在他的選區大里丶霧峰就有680間，不少工廠反映，想在屋頂配合政府的光電倍增計畫，但卻被退回。

林德宇說，經發局曾表示因109年臨登就要到期了，暫不考慮，待新法上路再向中央爭取放寬。但現在新制已上路了，他認為經發局還主動研擬相關辦法，為民請命向中央積極溝通。

林德宇指出，對已納管和已取得特登的工廠，准許繼續使用建物，工廠改善計畫包括結構、消防都通過，實應善用廠房屋頂做光電使用。

經發局長張峯源回應，特定工廠可以申請環保局的許可丶可以申請外勞，應該也能申請裝設光電才對，但目前這些工廠沒有合法建照才無法申請，他會跟經濟部溝通放寬規定。

光電 經濟部

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