國防納核心產業 學者：高難度

蔡英文總統五二○就職演說宣示，將在「五加二」產業創新基礎，打造六大核心戰略產業。據了解，國發會最快兩周左右會提出規畫與說帖。政治大學經濟系教授林祖嘉說，六大核心產業納入敏感的國防產業，但國防產業不只是潛水艇的製造問題，屆時如何與美國競爭市場或如何因應中國大陸反制，具有高難度。

林祖嘉說，蔡總統演說沒提及大陸市場對台灣的重要性，只提產業重組、台灣有機會，但中國大陸還是台灣最大出口對象和生產基地，即使因產業鏈重組，有些產業移回台灣或移到東南亞，也僅是一部分；不可避免，台灣未來依然會高度依賴大陸市場。

中央大學經濟系教授邱俊榮說，選擇國防產業的爭議較多，因國防產業資本、支出都要很大，不容易有成果，但正面來看，為發展國防產業，就得老實投入基礎研究、研發人才，例如美國太空總署NASA，或許太空探測效益不高，但因相關儀器都須高端科技，加上技術也移轉給民間，外溢效果擴及飛機、汽車產業，具有正向的外部效果。

邱俊榮也說，台灣確實面臨複雜的政治環境，但可以當成產業發展的驅動力，過去依賴中國大陸主要是製造業，演進也早就從互補變成水平競爭，且因美中貿易戰，台商陸續回台或移轉生產基地，我國未來的機會並非純製造業，而是軟硬兼施的系統整合，加強產業與ＡＩ、資安等結合，增加附加價值。