台灣拚經濟超前部署 謝金河提三大鬆綁方向

總統蔡英文宣示就職展開第二個任期，財信傳媒董事長謝金河表示，蔡總統新任期的重中之中就是如何為台灣經濟找活路，同時強調，蔡總統在高民調中展開新旅程，要好好規劃台灣產業經濟的鬆綁行動，建議鬆綁例休制度、金融管制、及稅制，「期待小英總統能逐一為台灣解開身上枷鎖，讓台灣真正走向世界」。

謝金河今（21）日在臉書以「小英總統的新使命：鬆綁台灣！」為題發文表示，在疫情肆虐下，蔡總統宣示就職，展開第二個任期，跟歷任連任總統不同的是，在抗疫有成的情況下，挾著高民調支持度展開新旅程。

謝金河點出蔡總統的當務之急是如何為台灣經濟找活路？他說，除了展開新任期，蔡總統也重新就任民進黨主席，接下來改造黨，迎接2022年地方選舉，也是眼前的重要任務；但最核心的是在疫情中，全球經濟千瘡百孔時，台灣如何能在拼經濟中也能像防疫超前部署？

謝金河認為，蔡總統的團隊首先要為台灣的經濟及法規鬆綁，未來的世界，誰能掙脫綁在自己身上的枷鎖？誰就能勝出；他以這次新冠肺炎疫情重擊全球為例指出，在疫情蔓延下脫穎而出例如Amazon，Netflix，Zoom，Nvidia等，或是騰訊，這些企業都是宅經濟或是居家辦公的典型代表。

謝金河說，這次疫情衝擊，很多企業都規定員工居家辦公，大家透過視訊會議開會，工作型態完全改變。但是台灣的勞檢仍無限上綱，勞工局要大家添購打卡鐘打卡。全球新經濟浪潮席捲而至，這個世界已不再是朝九晚五的工作型態，但台灣卻把自己愈綁愈緊。

謝金河表示，這次如果很嚴格執行一例一休，那些口罩業者一定被罰到關門，我們一定不可能創造口罩國家隊！他強調，現在蔡總統在高民調中展開新旅程，要好好規劃台灣產業經濟的鬆綁行動，除了例休制度，台灣的金融管制全球最嚴格，也譲台灣失去競爭力，台灣也不可能成為全球金融中心；另外，全球最熱門的人才爭奪戰，假如稅制不改，台灣根本不可能吸引全世界一流人才。

謝金河指出，這些看得很清楚的問題，每一個問題都有很多既得利益團體卡住，也讓改革腳步步步維艱。這次是民進黨二度完全執政，完全執政也必須負完全責任，「期待小英總統能逐一為台灣解開身上枷鎖，讓台灣真正走向世界！」。