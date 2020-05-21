疫情趨緩、油國減產 估下周汽柴油各調漲1.3及1.4元

油價持續呈現谷底反彈態勢，因全球新冠肺炎疫情趨緩，以及油國減產，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元，實際調整金額將於24日中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元。

累算至5月20日之7D3B週均價為 33.20美元，較上週28.23上漲4.97美元。新台幣兌美元匯率29.963較上週29.917貶值0.046。