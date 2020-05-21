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跨足美國資本市場 晟德集團轉投資公司那斯達克掛牌

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

晟德（4123）子公司玉晟生技今（21）日宣布旗下轉投資公司Windtree Therapeutics, Inc.（WTI）於美國那斯達克掛牌上市，股票代號為WINT。玉晟生技於本次IPO募資前的持股為11.09%，為WTI公司的第三大股東，並且參與擔任本次IPO募資的錨定投資人之一。

WTI公司已於本次IPO完成超額募集2,000萬美金，加上去年底完成募資2,640萬美金私募，累計已完成4,640萬美金的募資，為晟德集團第一個成功登陸那斯達克市場的轉投資公司。

晟德表示， WTI為一家專注發展急性肺部及心血管疾病用藥與醫療器材的公司，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，WTI日前也宣布，公司現有用於治療新生兒呼吸窘迫症的合成表面張力素KL4藥物，有機會用於治療新冠肺炎病毒引起的急性呼吸窘迫症的肺功能損傷。

目前WTI正積極與政府組織及研究機構合作並準備於中美兩國進行臨床試驗，以能盡速驗證KL4用於治療肺功能損傷的新冠肺炎病患之療效。

晟德集團暨玉晟生技董事長林榮錦表示，Windtree Therapeutics是全球呼吸道與心血管疾病新創治療的開路先鋒，專注於鎖定醫療上有迫切需求而未被滿足的市場。其核心產品已陸續取得美國FDA如孤兒藥、快速通道資格認定等特殊通行證，顯見研發成果受到國際的認可。

此次Windtree Therapeutics順利在創新產業必爭之地-那斯達克上市，不僅是該公司的重要里程碑，亦是晟德集團從亞太推進全球資本市場布局的重要一環，未來將加速國際化進程。

WTI目前在急性肺部疾病與心血管疾病方面有三項主要的臨床開發計畫，其中包含適用於急性肺部疾病的AEROSURF®以及針對心血管疾病治療的伊司他星（Istaroxime）與羅他夫辛（Rostafuroxin）。

心血管疾病 晟德

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