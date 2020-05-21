國發會新主委龔明鑫：推振興努力保一

國發會昨舉行新任主委交接儀式，新任主委龔明鑫表示，總統在就職演說中，產業經濟篇幅就占三分之一，國發會將扛下重責大任，預計於六月底、七月初提出具體實行計畫。針對疫後經濟情勢，龔明鑫認為，只要快速推動振興方案，即便出口會受影響也可彌補，他看法相對樂觀，也會盡努力「保一」。

昨國發會新任主委交接儀式中，前主委陳美伶未出席，由副主委鄭貞茂代表，副閣揆陳其邁擔任監交人，龔明鑫在致詞一開始就調侃陳其邁，說陳人氣很高，很多國發會同仁都搶著跟他拍照，「但他下次來可能就要討錢了」，暗喻陳未來志在高雄市長。

龔明鑫曾任國發會副主委，他昨致詞有感而發說：「回家感覺真的很好」。

他表示，過去四年新政府上任，國發會扮演重要角色，讓經濟發展進入佳境，尤其歷經美中貿易戰與新冠肺炎，總體經濟目前表現還不錯，失業率相對金融海嘯也還不錯，經濟成長率在亞洲四小龍居首。

蔡英文總統就職演說中指出，未來將打造「六大核心戰略產業」，而產業發展策略要將國內需求，作為基礎能量，來帶動產業發展。龔明鑫昨表示，既然總統有這麼多對經濟的期許，未來四年國發會要扛下重責大任，創造台灣未來二、三十年的機會。

他下午與媒體茶敘時說明，國發會短期主要有三大施政重點：第一，前面四年總統與院長交待找出經濟新成長動能，因此推行五加二產業，已有初步成果，也會持續推動亞洲矽谷計畫；第二，依照國際情勢與總統提示方向，將在四年國發計畫提出具體實行做法，目標是六月底、七月初提出；第三，院長交付公共建設進度不能落後只能提前，將與工程會合作提出獎勵辦法。

總統就職演說提出升級六大核心戰略性產業，龔明鑫表示，總統提示的方向很明確，國發會負責整體經建計畫，執行端則是跨部會，因為只有四年時間，沒有時間一個個來，所以六大產業將會一起啟動，但其中較具體的如ＩＴ資訊、５Ｇ與綠能等可望先發展，至於盤點戰略物資，無論是利用國發會主委或政委角色都可協調擬定。

此外，針對疫後的國內經濟走勢，龔明鑫表示，主計總處預估今年經濟成長仍可保一，其中當然也有一些變數，如六、七月歐美國家訂單恐減少，但封城慢慢開放後也許會好一點；內需部分由於暑假開始會出大規模推動振興方案，且規模比原規畫大，所以他相對樂觀。