學者：國際經濟整合 蔡總統最大挑戰

聯合報 / 記者戴瑞瑤沈婉玉黃有容／台北報導
蔡英文總統昨發表就職演說，提到打造六大核心戰略產業。學者認為，國際經濟整合將是蔡政府未來四年的最大挑戰。（歐新社）
蔡英文總統昨發表就職演說，提到打造六大核心戰略產業。學者認為，國際經濟整合將是蔡政府未來四年的最大挑戰。（歐新社）

蔡英文總統昨發表就職演說，提到未來要在五+二產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業。學者認為，五+二產業與六大核心戰略產業不同，政府應詳細說明未來產業政策的變化；國際經濟整合在過去四年未見成果，後續要如何進展，將是蔡政府未來四年的最大挑戰。

金融業高層則表示，六大核心戰略產業中，只有強化資訊及數位相關產業發展此項，是我國具有優勢的產業，其他則無實質基礎及進展，只是宣示要「去中國化」。未來幾年世界局勢還是強者恆強，我國市場小，大中華市場在兩岸關係冷凍下難以發展，難以發展文創、電商等內需產業，除非蔡總統能夠提出打開格局的具體作法，否則還是只有電子業有出口優勢。

六大核心戰略產業中，政大經濟系教授林祖嘉指出，所謂產業是要大量生產並出口，國防要變成產業其實不太可能，「假設台灣真的很厲害，但要賣給誰？誰敢跟你買？這會搶美國生意，買賣軍火還牽涉到國際關係上問題，國防不應該變成產業。」

針對綠能產業，林祖嘉也表示，到目前為止看到風能產業，幾乎都是外國人進來投資，未來要變成台灣自己的綠能產業，或是賣到其他國家，短期內非常不容易。

金融業高層也說，ＡＩ、５Ｇ是未來趨勢，我國電子產業具有利基，未來看好。但資安、生物醫療及醫療科技、國防戰略產業及綠能產業等，都不足以爭取出口市場，難度很高。

除國內產業體質調整外，林祖嘉也指出，大環境問題更是蔡英文未來四年的大挑戰。他認為，蔡總統的就職演說提到要和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定，但過去四年雖然台灣與美日很友好，在與美日的ＦＴＡ上卻沒有進展，連坐下來談的機會都沒有，ＣＰＴＰＰ也沒有聽說政府明白表示要去申請，馬政府時代至少還有簽兩岸ＥＣＦＡ。

工總秘書長蔡練生表示，台灣現在面臨轉型，政府應協助思考各個產業有效整合，也要盤點國內供應鏈資源、避免產業再次斷鏈。

商總理事長賴正鎰說，業界雖支持蔡英文對產業的策略，但仍認為「缺乏主軸方向」，沒有二、三十年的規畫，且缺少配套，如土地供給、稅制改革，都是國內產業發展刻不容緩的議題。

林祖嘉 蔡英文

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