備妥現金準備過冬？台灣康寧證實裁員

受新冠肺炎狙擊，全球玻璃基板龍頭康寧日前撤回今（2020）年財測，據傳，台灣康寧近期更著手裁員。康寧證實，近期確實進行人員調整，估計全球分公司遭裁撤的員工數，為全體員工的2%，透過提前布局，以增加現金彈性。

康寧指出，如公司之前在財報提及，康寧正採取各項措施來因應新冠病毒大流行所帶來的經濟衝擊。因此，我們在符合客乎需求的同時，調整營運來降低成本與資本支出。除了各項成本控制措施之外，也正採取多種方式調整人力且目標在保有更多的工作機會，將會儘快提供更多資訊。

據悉，康寧宣布大規模減薪計畫。執行長基本薪資削減40％，其他高階經理人減薪30％，未兼任員工董事的現金薪酬砍40％。而自6月1日起到今年結束，美國康寧其他受薪員工減薪5％到30％。

台灣康寧部分，據了解，公司有詢問部分員工是否願意減薪，員工若不願減薪，維持原薪資；自願減薪的員工，公司則規劃與被減薪資等值股票或股票選擇權。