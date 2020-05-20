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龔明鑫掌國發會提大A+計畫 開發資訊及半導體新技術

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

新任國發會主委龔明鑫今（20）日上任。他表示，因應全球新經濟情勢、他將根據蔡總統就職演說，盡快提出未來國家發展具體政策，並與跨部會協助落實。他並表示，將繼續推動亞洲矽谷計畫，為發展新一代IT資訊及半導體技術，目前經濟部的A+計畫要擴大為「大A+計畫」。

龔明鑫並透露，Google、微軟都會加碼投資台灣的想法，發展AIoT應用，這也是台灣數位經濟的機會。

國發會今日舉行交接典禮，未續任的前主委陳美伶未出席，由副主委鄭貞茂代表。龔明鑫致詞時表示，蔡總統就職演說，與經濟及產業有關就占1/3，坐他旁邊的行政院祕書長李孟諺對他說「怎麼都是你的事」；龔明鑫表示，蔡總統有這麼多期許，國發會責無旁貸要扛起來，創造台灣未來2、30年發展。

至於何時提出國家發展具體政策，他強調，「盡快」，最後會將蔡總統六大核心戰略產業，納入國發會今年6月底、7月初提出未來四年國家發展計畫中。

他並表示，國發會也會盤點那些是要自給自足的戰備產業，包括口罩、醫療、生產設備、乃至糧食等。

他表示，美中貿易戰、新冠肺炎疫情延燒，全球產業鏈將重整，過去以成本吸引產業鏈落地將會弱化，取而代之的是要有無可替代的關鍵技術，產業鏈才會落地。

他表示，未來台灣要在5+2基礎上繼續發展，有些產業發展方向很明確，例如台灣IT和半導體產業已有深厚基礎，他引述宏碁創辦人施振榮所說「東方矽文明」，未來文明將建立在半導體基礎上，包括AI、5G、IoT等都是建立在半導體上，台灣在半導體製造上已經是世界第一，將可扮演關鍵角色。

在東方矽文明趨勢下，龔明鑫進一步指出，亞洲矽谷將拿回來繼續推動，希望未來4年推動100家新創事業成功。

他表示，台灣半導體已經走在很前端，台積電已經做到3奈米、2奈米，下一步是什麼？如何與國際企業合作，發展核心技術則是重要課題。經濟部現已有A+計畫，他認為，台灣A級企業要與國級A級大咖合作，未來提出「大A+計畫」，聚焦在IT及半導體產業新世代技術研發。他並透露，Google、微軟都將加碼投資台灣。

針對今年經濟成長率表現，龔明鑫並表示，今年要拚超過1%，包括今年公共建設預算要提前達陣、台商回流今年落實3000億元以上、以及6月初推出振興券及振興內需措施，應可弭補全球貿易量減少、全球需求下滑的部分衝擊。

半導體 龔明鑫 國發會

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