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4月外銷訂單超乎預期 網通產品帶動年增2.3%

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今（20）日公布2020年4月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，新冠肺炎疫情加持遠距商機，平板、筆電熱門程度超出廠商預期，帶動4月外銷訂單再次不減反增，年增2.3%。不過，黃于玲說，隨著國際疫情狀況不斷改變，不確定因素太多，5月遠距商機是否能維持，值得關注。

統計處統計，4月外銷訂單385.3億美元，年增2.3%，比起上月預估4月年減10.3至6.3%，更是歷年同月第3，已經連兩個月都沒出現預期中的「重傷害」。

黃于玲指出，新冠肺炎疫情在全球持續延燒，各國限縮經濟活動、衝擊市場需求，且國際原物料價格下跌，傳產受到劇烈衝擊，接單皆呈現負成長，包括塑橡膠製品年減23.3%、化學品年減22.7%、基本金屬年減20.8%，機械也年減13.6%。

不過，由於遠距商機需求崛起、新興科技應用持續擴展，帶動筆電、平板電腦、伺服器和網通等供產品等組裝代工及應鏈接單成長，電子零組件需求超出廠商預期，資通訊年增18.6%、電子產品年增16.2%。同時光學器材由於背光模組訂單成長，也年增5.3%。這些成為4月外銷訂單「逆勢成長」的主因。

展望5月，黃于玲表示，隨高效能運算、5G通訊、人工智慧、雲端伺服器等新興應用商機持續發酵，加上宅經濟帶動相關設備需求增溫，可望挹注資訊通信及電子產品接單動能，但是，新冠肺炎疫情對全球生產及消費的衝擊不容小覷，加上美中貿易爭端疑慮再起，及國際油價低檔震盪，恐約制訂單成長動能，後續發展需密切關注。

黃于玲進一步指出，若疫情趨緩、各國解封，遠距商機還能不能延續，也值得觀察。統計處初步預估，5月外銷訂單在年減1.9%到年增2%之間。

疫情 外銷

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