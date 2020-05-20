施俊吉接任台灣金聯董事長 要用成績來說明派任原因

台灣金聯資產管理公司今天召開臨時董事會，會中一致同意通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長郭文進辦理交接，正式上任。施俊吉表示，接任台灣金聯董事長，要用任內的成績表現來說明派任的原因，理由「一向不寫在起點，只寫在終點」。

20日交接典禮是由台灣金聯公司監察人、臺灣中小企銀董事長黃博怡監交，兆金控董事長張兆順、合庫金控董事長雷仲達等金融界人士都出席祝賀。

施俊吉說，為何由他來擔任董事長，大家都期待他能給出一個符合猜想的解答，可惜他沒有答案可以奉告，因為，理由一向不寫在起點，只寫在終點。當他在這裡奮力打拚出一個成績，一個很好的成績時，一定給各位一個說法。

施俊吉表示，解決問題，開拓新機，承先啟後，是他必須承擔的責任。未來的挑戰，料必嚴峻，他有信心，和台灣金聯的同仁一起創造績效，創造價值，創造口碑、創造聲譽。

施俊吉是台灣大學經濟研究所博士，歷任行政院副院長、臺灣證券交易所董事長、行政院政務委員兼臺灣省政府主席、金融監督管理委員會主任委員、公平交易委員會委員、中央研究院各級研究員、英國國家學術院訪問學人、法國社會科學高等學院訪問學人、哈佛大學訪問學人等。