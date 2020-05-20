快訊

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

施俊吉接任台灣金聯董事長 要用成績來說明派任原因

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
台灣金聯資產管理公司今天召開臨時董事會，會中一致同意通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長郭文進辦理交接，正式上任。圖／台灣金聯提供
台灣金聯資產管理公司今天召開臨時董事會，會中一致同意通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長郭文進辦理交接，正式上任。圖／台灣金聯提供

台灣金聯資產管理公司今天召開臨時董事會，會中一致同意通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長郭文進辦理交接，正式上任。施俊吉表示，接任台灣金聯董事長，要用任內的成績表現來說明派任的原因，理由「一向不寫在起點，只寫在終點」。

20日交接典禮是由台灣金聯公司監察人、臺灣中小企銀董事長黃博怡監交，兆金控董事長張兆順、合庫金控董事長雷仲達等金融界人士都出席祝賀。

施俊吉說，為何由他來擔任董事長，大家都期待他能給出一個符合猜想的解答，可惜他沒有答案可以奉告，因為，理由一向不寫在起點，只寫在終點。當他在這裡奮力打拚出一個成績，一個很好的成績時，一定給各位一個說法。

施俊吉表示，解決問題，開拓新機，承先啟後，是他必須承擔的責任。未來的挑戰，料必嚴峻，他有信心，和台灣金聯的同仁一起創造績效，創造價值，創造口碑、創造聲譽。

施俊吉是台灣大學經濟研究所博士，歷任行政院副院長、臺灣證券交易所董事長、行政院政務委員兼臺灣省政府主席、金融監督管理委員會主任委員、公平交易委員會委員、中央研究院各級研究員、英國國家學術院訪問學人、法國社會科學高等學院訪問學人、哈佛大學訪問學人等。

施俊吉 金聯 合庫金

延伸閱讀

一年一度平價宅出售延至10月 台灣金聯將推百戶好宅

施俊吉接台灣金聯董座：理由一向不寫起點，只寫終點

顧立雄掌國安會秘書長？ 府方不願證實

施俊吉 將掌台灣金聯

相關新聞

施俊吉接任台灣金聯董事長 要用成績來說明派任原因

台灣金聯資產管理公司今天召開臨時董事會，會中一致同意通過選任合作金庫銀行法人代表董事施俊吉為董事長，會後隨即與代理董事長...

學者：與美日簽FTA是蔡政府未來4年最大挑戰

蔡英文總統今發表就職演說，其中有3分之1篇幅談及產業經濟，也提到未來要在5+2產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業。但學...

好消息！許銘春首鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

勞保年金破產危機，勞動部三年前提出的勞保條例修正案，明定政府每年撥補200億元，本報拆解退休金炸彈專題，專家學者都建議政...

勞長談勞保年改規畫 爭取200億撥補金額再提高

續任的勞動部長許銘春今談未來勞保年改規畫。許銘春說，2017年送入立法院的勞保年改草案，有必要再做檢討、修正，至於新草案...

經濟解析／總統勾勒未來台灣產業發展 科技防疫為主流

蔡英文總統第二任任期今（20）日展開，她在就職演說中提及未來四年台灣產業發展方向，將「在5+2產業創新的既有基礎上，打造...

離岸風電助攻 前4個月僑外投資金額年增近5成

經濟部投審會統計，今年前4個月核准的僑外投資案件數達1220件，總金額約新台幣890億2638萬元，較去年同期增加48....

國泰金調查：5月民眾大額消費行為開始復甦

國泰金今（20）日上午發布5月國民經濟信心調查結果，政策逐漸解封使景氣展望復甦，股市樂觀情緒與風險偏好回升，民眾大額消費...

國泰金調查：政策發力逐漸解封 股市樂觀情緒彈升

國泰金控今（20）日公布5月國民經濟信心調查結果，儘管疫情仍在，但在全球主要國家與台灣刺激政策開始發揮效用，且歐美地區逐...

製造業連跌5季 半導體逆勢活絡

新冠肺炎疫情及原油價格一度崩跌，導致傳產需求降溫，經濟部統計處統計，今年首季製造業產值三兆八四六億元，較上年同季減少百分...

砸1.6億元！大型柴油車汰換最高額補助延長一年

環保署持續推行大型柴油車汰舊換新政策，考量因新冠肺炎疫情影響，為協助車主共渡難關，環保署今（19）日預告「大型柴油車汰舊...

存多少才敢退休？ 王儷玲：退休理財要趁早

要存多少錢才敢退休呢？每個人的狀態都不一樣，需要的現金流也不同。

和大嘉義大埔美新廠 15日上樑

特斯拉上海廠開始量產，和大集團提前部署、同時加碼投資台灣，位於嘉義大埔美園區的三廠及員工宿舍，將於15日舉行上樑典禮。董事長沈國榮說，新廠投資金額約40億元，預計明年第1季完工。

熱門新聞

振興券上路時間確定！王美花：6月公布、7月上路 確定有紙本

好消息！許銘春首鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度

美國製造擬擴及生技 台廠警戒

國泰金總座李長庚：3年內利率恐難恢復

親推薦黃天牧升金管會主委 顧立雄最後給他一個期許

名家觀點／台積電赴美投資的啟示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。