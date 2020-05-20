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勞基法一例一休再修法？許銘春回應了

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導

蔡英文總統第二任期展開，新的內閣首長今（20）日上任，勞動部長許銘春今天與媒體見面，被問到今年基本工資時表示，要看基本工資審議委員的意見，在此之前，會先舉行基本工資工作小組會議。對於有人建議勞基法一例一休再修，許銘春表示，沒有再修勞基法的規劃。

至於蔡總任第一任內提出的最低工資法草案、 勞工職業災害保險既保護法草案，許銘春表示，兩案都已經行政院審查通過，希望在總統第二任期趕快通過。

媒體關心今年基本工資調漲可能性，許銘春表示，「現在問太早了」，隨後說要聽委員意見。勞動部過去每季召開基本工資小組，許銘春表示，今年受疫情影響，第1季沒開基本工資工作小組會議，但第2季會開。

至於是否訂定派遣專法，許銘春表示，派遣最主要爭議是派遣比例，由於勞資差距太大，不容易有共識，但去年已將與勞工關係權益重要的免洗筷、禁止轉掛及職災等問題處理，推專法仍需要一些時間。

她說，勞團對派遣專法也有不同意見，有人認為應該要消滅派遣，因此不要專法。但也有人認為要立法保障，她認為若可以在勞基法處理，只要能保障，都是一些可以思考做法。

基本工資 派遣 勞基法

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