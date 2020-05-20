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學者：與美日簽FTA是蔡政府未來4年最大挑戰

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
蔡英文總統在台北賓館發表就職演說，學者認為，國際經濟整合在過去4年未見成果，將會是蔡政府未來4年的最大挑戰。 圖／總統府提供
蔡英文總統在台北賓館發表就職演說，學者認為，國際經濟整合在過去4年未見成果，將會是蔡政府未來4年的最大挑戰。 圖／總統府提供

蔡英文總統今發表就職演說，其中有3分之1篇幅談及產業經濟，也提到未來要在5+2產業創新基礎上，打造六大核心戰略產業。但學者認為，5+2產業與6大核心戰略產業不同，政府應詳細說明未來產業政策的變化，並認為國際經濟整合在過去4年未見成果，將會是蔡政府未來4年的最大挑戰。

政大經濟系教授林祖嘉表示，蔡總統就職演說中提及的產業政策，要在5+2產業基礎上擴大打造「六大核心戰略產業」，但其實新的產業政策跟5+2產業有許多不同的地方，未來蔡總統要怎樣去「圓」她的講法，如何把既有的產業政策變成新的產業政策，產業政策未來會有怎樣變化，必須有待行政團隊講清楚。

針對蔡英文今提出的「六大核心戰略產業」，林祖嘉指出，像軍民整合的國防及戰略產業，國防要變成產業其實不太可能，所謂產業是要大量生產並出口，「假設台灣真的很厲害，但要賣給誰？誰敢跟你買？這會搶美國生意，買賣軍火還牽涉到國際關係上問題，國防不應該變成產業。」

另針對綠能產業，林祖嘉也表示，到目前為止看到風能產業，投資幾乎都是外國人進來做，台灣自己做的非常少，未來要變成自己的綠能產業，或是賣到其他國家，短期內要達成非常不容易。

除國內產業體質調整外，林祖嘉也指出，大環境問題更是蔡英文未來四年的大挑戰。他認為，蔡總統今天的就職演說提到和美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定，這點所有台灣人都會同意，但過去四年雖然台灣與美日很友好，但在與美日的FTA上卻沒有進展，連坐下來談的機會都沒有，CPTPP也沒有聽說政府明白表示要去申請，馬政府時代至少還有簽兩岸ECFA。

林祖嘉強調，國際經濟整合，蔡政府在過去四年都沒看到成果，未來四年要如何與美日簽FTA，甚至加入CPTPP，是蔡政府未來四年最巨大的挑戰。

林祖嘉 蔡英文 綠能 FTA

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