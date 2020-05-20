4月外銷訂單連二紅、年增2.3% 優於預期

經濟部統計處今（20）日4月外銷訂單連二紅，金額為385.3億美元，年增2.3%，大幅優於預期。統計處表示，疫情促使遠距商機崛起，科技類貨品接單明顯持續成長所致。

統計處原本對預估4月外銷訂單將續減，並表示疫情衝擊前所未有，4月外銷訂單仍然不樂觀，預估年減幅度約為10.3%至6.3%之間，然結果遠遠優於預期。

統計處並預估，5月外銷訂單約380億至395億美元，年減1.9%至年增2.0%。

統計處表示，4月外銷訂單385.3億美元，主因受惠於遠距商機崛起及新興科技應用持續擴展，科技類貨品接單明顯成長，惟肺炎疫情持續延燒，各國限縮經濟活動，衝擊市場需求，加上國際原物料價格下跌，抑低傳統貨品接單，抵銷部分增幅。

統計處指出，外銷訂單統計內涵包括業者接單後在國內生產及交由海外生產者，因此訂單生產後未盡全經由我國海關出口；今年4月訂單金額中有56%在海外生產。

統計處說明，由於高度仰賴海外生產之資訊通信產品接單成長，致4月外銷訂單海外生產比回升至56%，較去年同期提高5.2個百分點，累計前四月仍比去年同期下降1個百分點。

展望未來，隨高效能運算、5G 通訊、人工智慧、雲端伺服器等新興應用商機持續發酵，加上宅經濟帶動相關設備需求增溫，可望挹注資訊通信及電子產品接單動能，惟肺炎疫情對全球生產及消費之衝擊不容小覷，加上美中貿易爭端疑慮再起，及國際油價低檔震盪，恐約制訂單成長動能，後續發展亟需密切關注。