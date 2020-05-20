好消息！許銘春首鬆口：勞保年金改革版本將提高撥補額度
勞保年金破產危機，勞動部三年前提出的勞保條例修正案，明定政府每年撥補200億元，本報拆解退休金炸彈專題，專家學者都建議政府一定要提高撥補金額。勞動部長許銘春今（20）日首度鬆口表示，因為時空背景不一樣，如果重新提出年金改革修正案，會提高撥補額度，也就是高於200億元，幫助勞保財務。許銘春也承諾，在年金修正通過前，會爭取每年撥補至少200億。
許銘春也表示，已經舉行工作坊討論新的年金改革版本，至於何時提出版本，許銘春說「希望愈快愈好」，但要看行政院及年金改革委員會對時程的擬訂。
對於蔡英文總統今天就職演說沒有講到勞動與年金改革，許銘春緩頰表示，不是沒提就不重視，因為政府本來就在做，也可能是本來就應該做，因此沒有特別強調。她表示，勞保年改是續任後要面對的問題。
2017年的勞保年金改革版本，明訂政府應在修正案施行日後，每年撥補200億元。但是許多學者專家都直言，200億無法解決勞保財務危機，也不能安勞工的心。許銘春繼日前表示，政府不會讓勞保破產後，今天進一步回應，未來重新提出修正案時，會爭取提高政府每年撥補金額。
許銘春表示，最近已展開工作坊聽取各方意見，最重要的是勞保財務如何改善，制度可以穩健持續。她說，年金改革版本必須做一些修正，察納雅言，之前提出時各界有很多意見，所以立法院無法通過，也是因大家認為攸關勞工退休生活，因此要更慎重。
至於新的勞保條例修正案，那些會再改?許銘春表示，還沒有具體討論，但一定要有共識，並且經過社會對話，大家可以認同。她首次表示，會希望爭取高一點撥補金額，因為原來草案設想當時的時空與現在時空不一樣，至於要撥補多少，要看財務精算。
許銘春表示，即使目前尚未完成修法，在政府財務可以負擔，會持續爭取撥補，「我在的時候至少每年200億」，讓勞工安心。
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