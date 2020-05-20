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施俊吉接台灣金聯董座：理由一向不寫起點，只寫終點

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導
台灣金聯董事長施俊吉致詞時表示，為何站在這裡，沒有答案可奉告，「理由一向不寫起點，只寫終點。」記者林子桓／攝影
台灣金聯董事長施俊吉致詞時表示，為何站在這裡，沒有答案可奉告，「理由一向不寫起點，只寫終點。」記者林子桓／攝影

台灣金聯公司今（20）日召開臨時董事會，會中選任合庫銀法人代表董事施俊吉、前行政院副院長施俊吉為董事長。施俊吉致詞時表示，為何站在這裡，沒有答案可奉告，「理由一向不寫起點，只寫終點。」

施俊吉表示，對於我為何站在這裡，大家都期待當事人能給初一個符合猜想的解答，可惜沒有答案可以奉告，因為理由一項不寫在起點，只寫在終點。就像當年，是到證交所離開時，才有辦法回答外界，那是因為股市需要上萬點，交易量需要提升，所以我需要去證交所。

施俊吉說，16個月前卸任行政院副院長時，才知道，原來是因為美中貿易戰爆發時，台灣需要規劃一個穩定的經濟環境，讓台商及其資金有一張可以回家的地圖，讓年輕人有一個還得起學貸的未來，讓受薪階層有一個加薪的喜悅，所以需要離開證交所去行政院。

施俊吉表示，今天是我在台灣金聯的起點，因此無法回應大家說不出口的垂詢「你為什麼來這裡」，但，改天，當我在這裡奮力打拚出一個成績，一個很好的成績時，我一定給各位一個說法。

施俊吉說，在這裡我要向總經理郭文進致上感謝，在這段一兼二職的代理董事長期間，他的辛苦難以想像，他的績效令人讚佩，不只公司治理成效卓著，順里達成年度預算目標，經營團隊更是上下齊心，積極和諧。

解決問題、開拓新機、承先啟後，是來到這裡必須承擔的責任，未來的挑戰料必嚴峻，責任在前，我有信心，因為台灣金聯的全員，是我最精銳的部隊，我的前鋒，是我的後衛，一同創造績效，創造價值，創造口碑，創造聲譽。

台灣金聯今日舉辦董事長交接典禮，圖左為該公司總經理郭文進、圖右為新任董事長施俊吉。記者林子桓／攝影
台灣金聯今日舉辦董事長交接典禮，圖左為該公司總經理郭文進、圖右為新任董事長施俊吉。記者林子桓／攝影

施俊吉 證交所 金聯

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