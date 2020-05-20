國泰金調查：5月民眾大額消費行為開始復甦

國泰金今（20）日上午發布5月國民經濟信心調查結果，政策逐漸解封使景氣展望復甦，股市樂觀情緒與風險偏好回升，民眾大額消費開始回升。

國發會最新公布的3月景氣對策信號轉成黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，然全球主要國家與台灣刺激政策開始發揮效用，且歐美地區逐漸解封，國泰金調查本月景氣現況與展望樂觀指數上揚至-74.4及-10.6，民眾對景氣展望為疫情以來首次上揚；民眾薪資上漲預期指數走高至-17（4月：-25.3） ，連降3個月以來首次回升。

此外，大額消費意願指數上升至-21.6（4月：-40.8） ，顯示隨著台灣疫情持續穩定，民眾大額消費行為也開始復甦。

七成民眾認為今年經濟成長可保1。主計總處估計，需求減少但受紓困政策支撐，2020年經濟成長可能落在1.3-1.8%，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值下降至1.3% （4月：2.1%），有72.4%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上。民眾對於2020年平均通膨預期值維持在0.77% （4月：0.77%），預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則維持在77% （4月：77%），顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

國泰金認為全球主要國家刺激政策效果開始顯現，且歐美地區開始解除封鎖，台股跟隨歐美行情持續反彈。本月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至-1.1 （4月：-35） ，連續2個月好轉且幅度大，風險偏好指數持續亦上升至-2.2（4月：-9.6），為疫情以來風險偏好首次回升。