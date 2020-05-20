國巨ECB定價 轉換價每股485元

被動元件大廠國巨（2327）19日宣布完成海外可轉換公司債（ECB）訂價，轉換價格以5月19日收盤價373元為基準價格，轉換溢價率為30%，換算轉換價格為每股485元。

國巨指出，此次發行的海外可轉換公司債（ECB）發行期間為5年、票面利率為0%，發行總額為1.8億美元（折合新台幣54億元）。

國巨表示，由於國際投資人看好公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美的合併綜效，參與認購投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額 2倍的超額認購，足見國際機構對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。

此外，國巨也說明，4月20日完成總金額約6.5億美元的海外存託憑證（GDR）募資案，19日再順利完成總金額1.8億美元的海外可轉換公司債（ECB）訂價，除提供國際投資人以不同投資方式參與國巨長期營運發展及全球性併購策略外，並有效提升國巨的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。