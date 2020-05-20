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製造業連跌5季 半導體逆勢活絡

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
經濟部統計處統計，今年首季製造業產值三兆八四六億元，較上年同季減少百分之二點一五，連續五季負成長。（中央社）
經濟部統計處統計，今年首季製造業產值三兆八四六億元，較上年同季減少百分之二點一五，連續五季負成長。（中央社）

新冠肺炎疫情及原油價格一度崩跌，導致傳產需求降溫，經濟部統計處統計，今年首季製造業產值三兆八四六億元，較上年同季減少百分之二點一五，連續五季負成長。不過，統計處指出，國內半導體高階製程接單活絡，抵銷部分衝擊，減幅有明顯收斂。

統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業產值結束連四季負成長，今年第一季年增百分之十一點五一，是五年來最大增幅。帶來主要貢獻的是積體電路業，年增逾三成二，主因受惠於５Ｇ基礎建設、高效能運算等需求增溫。

電腦電子產品及光學製品業，也因美中貿易摩擦帶動產線轉移，以及疫情推升遠端服務相關設備而接單活絡，加上行動裝置鏡頭、光學元件等需求增溫，產值年增百分之五點七二，連八季正成長。但液晶面板及其組件業因大尺寸面板續呈減產，年減百分之十六點五二。

傳統產業方面，受國際原物料價格下跌及肺炎疫情影響，市場需求下滑，導致化學原材料業、基本金屬業、機械設備業，產值分別年減百分之十七點八、百分之九點七七及百分之十點四一；汽車及其零件業因全球車市買氣疲弱，加以部分小貨車產線調配減產，產值年減百分之二點九二，其中，小型轎車受惠於新車改款上市熱銷，抵銷減幅。

展望第二季，統計處指出，５Ｇ通訊、物聯網、人工智慧等新興科技應用持續發酵，遠距辦公、線上教學等需求增溫，台灣半導體、光學製品業者具製程領先優勢，且廠商擴增國內產能趨勢延續，可望維繫資訊電子產業成長動能。

疫情 新冠肺炎

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