助攻本土新創 勤業眾信：應強化併購出場機制

勤業眾信聯合會計師事務所今（19）發布《創新生態發展》報告，內容指出，在變革中所誕生的「科技新寵」備受全球關注，新創事業也積極應用創新思維打造解決方案。勤業眾信新創事業服務負責人張鼎聲指出，台灣應參考美國、以色列經馬，強化創投機制，提供誘因促成企業併購，以加速新創出場。

張鼎聲表示，台灣具備強大的科技創新能力和技術，根據2020年《德溫特全球百大創新機構》報告（Derwent Top 100 Global Innovators 2020）公布結果，台灣共有鴻海、宏達電、工研院、廣達四家機構入榜，而台灣總獲選機構數也與德國並列全球第四，顯見台灣具備蓬勃的創新發展能量。

勤業眾信統計，2019 年當年度獨角獸企業共有151 家，美國以擁有79 家獨角獸，占比超過全球五成52%，位居全球第一，主要集中在金融科技、電子商務、健康醫療、人工智慧以及汽車科技領域；其他則分布於中國大陸（28家）、德國（五家）、以色列（三家）和其他（36家）等20個國家及地區。

詳細分析各國表現，勤業眾信表示，美國名聞遐邇的「矽谷」即是典型的創新聚落代表，隨著當地創新生態系逐步成形發展，矽谷成為天使投資人及創投的天堂，大型跨國企業亦成為其核心支柱，許多世界知名的孵化器及加速器大多來自美國，Y Combinator已投資超過1,500 家新創事業，總投資金額超過800 億美元，並成功幫助Airbnb 、Stripe等公司。

大陸方面，勤業眾信表示，截至2019 年止，大陸獨角獸企業總數高達191家，其中新創事業「今日頭條」市場估值達750 億美元。人口紅利創造出中國大陸「以消費者為主」的服務模式，近十年美國雖在獨角獸家數領先群雄，但中國大陸獨角獸企業總體募資、估值均領先美國。

勤業眾信表示，德國身為老字號工業強國，經濟發展穩健，於歐洲和世界版圖占有一席之地，累計至2019 年德國孕育出 12家獨角獸企業，主要分佈在電子商務、醫療、旅遊、汽車和運輸、金融科技以及數據分析管理產業。

勤業眾信表示，截至2019 年止，以色列共有10 家獨角獸企業，以及392 家孵化器和加速器機構，發展出成熟的創新投資環境，主要來自政府主導的創業投資政策。目前，以色列約有8,400 家高科技新創事業，每年約有600 多家公司設立，成為全球人均科技新創公司數最高的地區。

張鼎聲表示，台灣創新生態系面臨的挑戰，在於商業化成熟度不高，新創常常無法順利量產與接軌市場。整體投資環境而言，近期新冠肺炎疫情蔓延，導致旅遊、醫療保健及供應鏈等發生大規模影響，加劇全球金融市場動蕩，並牽動創業融資、投資風向、商業投資組合、投資觀望時程等，可預期2020年亞洲地區私募市場投資將受重創。