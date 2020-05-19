中火減煤降低發電量 中市府允掏腰包補足回饋金
台中火力發電廠去年因發電量減少，發給地方的回饋金也隨之減少，和往年相較少了新台幣3000多萬元，台中市政府表示，將儘快召開會議討論解決，補足回饋金，並努力改善空氣污染。
台中市議會今天召開民政業務質詢，無黨籍市議員陳廷秀表示，當年他擔任梧棲鎮長時，就把台電回饋金公開透明用在民眾身上，但現在因整治空污，減少燃煤量，回饋金也跟著縮水，憂心影響海線建設。
陳廷秀指出，市長盧秀燕多次在社區聯誼會上公開承諾，台電回饋金減多少，市府就補多少，一定不會影響地方建設，因此想詢問台電的回饋金會不會跳票，市府何時能發放。
台中市副市長黃國榮表示，市府一定會補足回饋金，近日內市府會邀集各局處相關單位協調研商。
民政局指出，台電發電年度促協金補助台中市相關5個區公所經費，108年補助金額與109年相較短差3000多萬元。市長先前已允諾將補足，不能因為反空污、市府限制火力發電廠發電，造成發電減少、減少回饋金，影響了海線鄉親生活。
台電表示，台電制定「促進電力發展營運協助金執行要點」，已行之多年，且全國各電廠通用，根據電廠的年度發電量多寡，發放年度協助金，並協助電廠周遭的鄰里區域，因台中電廠去年的發電量減少，所以回饋金也減少，一切依照協助金辦法辦理。
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