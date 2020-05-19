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存多少才敢退休？ 王儷玲：退休理財要趁早

經濟日報 / 記者曾宛琳邱力行／即時報導
中華民國退休基金協會理事長王儷玲建議30至35歲開始，每月就該定期定額投資，趁早累積退休金。 報系資料照／記者林俊良攝影
中華民國退休基金協會理事長王儷玲建議30至35歲開始，每月就該定期定額投資，趁早累積退休金。 報系資料照／記者林俊良攝影

要存多少錢才敢退休呢？每個人的狀態都不一樣，需要的現金流也不同。

中華民國退休基金協會理事長、政大教授王儷玲表示，若以65歲退休為基準，退休期間20至25年計算，30歲、40歲、50歲等不同年齡層需要不同的資產配置，最好的退休理財方式是定期定額投資，建議30至35歲開始，每月就該定期定額投資，趁早累積退休金

退休金 王儷玲 中華民國

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