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砸1.6億元！大型柴油車汰換最高額補助延長一年

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
為協助車主共渡難關，環保署今（19）日預告「大型柴油車汰舊換新補助辦法」修正草案，再增加1.6億元。 聯合報系資料照片
為協助車主共渡難關，環保署今（19）日預告「大型柴油車汰舊換新補助辦法」修正草案，再增加1.6億元。 聯合報系資料照片

環保署持續推行大型柴油車汰舊換新政策，考量因新冠肺炎疫情影響，為協助車主共渡難關，環保署今（19）日預告「大型柴油車汰舊換新補助辦法」修正草案，再增加1.6億元，補助金額較高的申請期間原至今（2020）年12月10日，將延長一年，至明年（2021年）12月10日；並將完成報廢後再換購新車期程延長至一年，紓困並提高汰舊換新誘因，以減輕車主負擔，提升民眾配合政策汰舊換新意願。

換句話說，原本依據「大型柴油車汰舊換新補助辦法」，最高補助65萬元必須在今年12月10日前申請，現在延長一年，明年12月10日前申請，最高仍可補助65萬元。

此外這次修訂補助辦法，也檢討實務執行易產生認定疑義處，修訂各期大型柴油車定義、一至三期大型柴油車報廢汰換申請補助應檢具相關證明文件、起算期間規定，以及購買中古車或新車之發票金額低於補助金額，以實際購置發票金額為補助金額等。

同時，也規劃將於2021年直接由環保署直接受理車主申請補助案件，簡化作業流程。

環保署表示，維護空氣品質需要全民共同努力，而大型柴油車汰舊換新成效良好，代表民眾積極共同響應政府政策。並期盼能透過這次因應疫情所修正的經濟紓困方案，減輕車主的負擔，與車主共同渡過此次難關。

環保 疫情 新車 柴油車

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