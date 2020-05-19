沈榮津：四大中心奠定台灣經濟30年經濟發展

經濟部部長沈榮津今（19）日表示，高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、以及半導體先進製程中心等四大中心，將奠定台灣產業與經濟未來20年到30年的發展基礎。

此外，我國政府正與Amazon和Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計劃。

沈榮津說，儘管近期新冠肺炎疫情在世界各地延燒，對景氣有所衝擊，但台灣因超前部屬故衝擊低，經濟部啟動投資台灣三大計畫，提供台商低利融資，促使台商擴大回台投資，目前累積投資額已破兆元，創造超過83,000就業機會。

展望未來，沈榮津說，在此美中貿易戰契機下，高科技研發中心、綠能研發中心、高階製造中心、以及半導體先進製程中心，將是台灣產業與經濟發展，未來20年到30年的重要基石。

經濟部加工出口區管理處高雄分處推動「前瞻基礎建設—高雄加工出口區智造新基地」，執行行政院24億元前瞻計畫特別預算更新高雄加工區4.17公頃老舊廠房，興建二棟標準廠房、一棟聯合辦公大樓，今日舉辦聯合辦公大樓上樑典禮。預計將創造8萬平方公尺的產業空間。

經濟部表示，該大樓為智造新基地計畫首波工程，預計今年底完工。此外，二棟標準廠房預計在明（2021）年8月完工，過半空間已被瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等廠商預約，今一同完成投資意向書（MOU）簽署表達進駐意願，未來可增加118億元產值及3,000個就業機會。

加工出口區管理處處長黃文谷指出，高雄加工區前瞻智造新基地所提供具有高智慧、耐震、綠能環保之產業升級空間，紓解產業缺地問題，完工後廠房採只租不售，廠房租金相對於鄰近產業園區具有一定優勢。

黃文谷說，未來將持續鏈結高雄加工區既有IC半導體、LCD顯示器產業資源，媒介「五加二」新興策略產業進駐，並透過「高雄園區顯示器零組件產業聯盟」統合廠商需求，有效介接資源，擴大群聚效應，對高雄加工區未來新風貌形塑與升級發展帶來正面的能量。