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振興餐飲挺到底 KLOOK加碼50萬平台行銷

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
振興餐飲挺到底，KLOOK合作店家強力招募中。　圖／KLOOK提供
振興餐飲挺到底，KLOOK合作店家強力招募中。　圖／KLOOK提供

為擴大美食店家的服務範疇、協助掌握餐飲外送商機，旅遊體驗平台KLOOK日前響應經濟部共同推廣餐飲店家上架外帶行動，除了政府補助1萬5,000元給每個上架店家外，KLOOK今（19）日更宣布加碼平台行銷預算50萬，規劃線上活動和新上架店家專區，增加店家曝光，並將透過社群、電子報、數位行銷等行銷通路推廣，強化店家知名度。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「雖然新冠肺炎疫情持續影響你我的生活，KLOOK始終與店家站在一起，共同面對衝擊、尋找轉型契機。今年4月，KLOOK便攜手170多個美食店家推出星級外帶服務，獲得市場熱烈的反應，顯示越來越多消費者不只在KLOOK預訂旅遊景點或服務，也習慣到KLOOK尋找在地吃喝玩樂的靈感；我們很高興能響應政府政策，藉此將推出外帶服務等經驗延伸至全台美食店家，力挺商家到底！」

過去和商家接洽的過程中發現，許多美食店家過去因為沒有接觸過外送外帶平台，對於平台收費項目和規則了解有限，需要耗費大量的時間和精神研究，甚至和平台來回溝通耗費大把時間；此外，尚未在線上平台上架過的美食店家，大多對於如何包裝菜單、撰寫文案、甚至拍攝餐點照片等知識所知甚少，即使所有素材就緒，也可能因上架流程曠日費時，反而錯失商機。

為解決美食店家的痛點，幫助店家做好數位轉型，並搶佔商機，KLOOK特地提出挺在地美食商家之措施，全台不限地區任何店家，只要符合政府規定就能申請加入KLOOK，通過資格審核最快七天就能上架完成，更可享有「免上架費、免年費」「超低抽成、活動期滿不漲價」等優惠。

除此之外，上架店家除了享有專屬商品頁面外，KLOOK商務團隊將有專人協助文案撰寫、商品包裝與餐點照片拍攝，同時串接KLOOK專為店家打造免費的數位管理工具，有效管理外帶訂單，即時掌握消費者的意見回饋，上架優惠、速度、行銷支援一次到位。讓外帶服務不單只是因應疫情而生的短期解決方案，更能有效協助商家擴展銷售管道，提升中長期競爭優勢。

疫情 餐飲 經濟部

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