沈榮津：台灣未來靠高階製造、半導體先進製程等4中心

經濟部長沈榮津今天到高雄加工區，主持「前瞻智造中心－投資意向書簽署儀式暨聯合辦公大樓上梁典禮」。他表示，政府正與Amazon、Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計畫；展望台灣未來經濟發展，高階製造中心、半導體先進製程製造中心、高科技研發中心與綠能研發中心，將是未來2、30年的重要基石。

經濟部加工出口區管理處高雄分處積極推動「前瞻基礎建設—高雄加工出口區智造新基地」，行政院24億元特別預算更新高雄加工區4.17公頃老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，預計創造8萬平方公尺產業空間。今天上梁的辦公大樓，預計年底完工；2棟標準廠房預計110年8月完工，過半空間已被瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等廠商預約，今天簽署投資意向書，未來可增加118億產值及3千個就業機會。

沈榮津談到，疫情在世界各地對景氣有所衝擊，但對台灣產業衝擊相對而言較低，加上美中貿易戰影響，反而促使台商擴大回台投資。截至目前為止，經濟部投資台灣三大方案累計的投資總額，近一年半時間通過500家丶總投資金額1兆零37億元，並帶動8萬多個就業機會。

沈榮津表示，展望台灣未來經濟發展走向，在美中貿易摩擦之後，台灣珍惜此機會，將高階製造中心移回台灣，當初廣達高階伺服器要移回台灣，大家懷疑：怎麼可能？結果原本需要用人約30到40人的一條高階伺服器生產線，在台灣只要6個人，利用機器手臂做線上瑕疵即時檢測，生產良率更從95％，提升到99％。國際都訝異於台灣的競爭力。