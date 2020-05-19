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中火減煤台電回饋金太少 市府重申：缺多少補多少

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳廷秀擔心市長承諾台電回饋金「缺多少補多少」是否跳票？記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳廷秀擔心市長承諾台電回饋金「缺多少補多少」是否跳票？記者陳秋雲／攝影

台中「反空汙」大砍台中火力電廠生煤量，這兩年中火發電量驟減，給周邊海線地區的回饋金縮水約一成。無黨籍議員陳廷秀今在議會質詢指出，去年市長盧秀燕宣示「台電回饋金多少，市府補多少」陳說，因至今還不見下文，地方擔心跳票。民政局長吳世瑋說，台中減汙，補回饋金是市府的誠意，一定會做。

台電每年編「促進電力發展營運協助金」補償所在地與周邊區域，即所謂的回饋金，有固定公式計算，與前一年度的發電量呈正相關；龍井、梧棲、大肚、清水、沙鹿區公所都有，市政府每年也會領到回饋金。市府每年領逾6000萬，中火周遭行政區約1.5億不等。

因中火逐年減煤，回饋金可能大幅減少約一成，台中市長盧秀燕曾公開宣示，人民健康為重，台電回饋金減多少，市府就補多少，保證不會影響地方建設。

議員陳廷秀今天在議會民政業務質詢，問副市長黃國榮與民政局長吳世瑋「市府會跳票嗎？」兩人都說，市府會展現誠意，一定會做到。

陳廷秀說，地方上很多社區協靠台電回饋金從事地方基礎建設，但今市府至今沒有進一步動作，讓地方開始擔心，如果市府要給應就盡快，讓地方鄉親有感。黃國榮說，已確定近日開會，要求各局處協調，一定會做。

台電 盧秀燕 空汙

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