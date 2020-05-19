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自己創業自己投保？沒有員工不能當投保單位

經濟日報 / 記者陳素玲／台北即時報導

小傑大學畢業上了三年班，因為薪資低，每月都是月光族，因為對攝影有興趣，於是跟朋友合夥接案，但客戶仍希望開立發票，因此小傑只好開個公司，好友則出資變成合夥人，初期規模小，沒有員工，他到底是老闆還是勞工？公司可以自己成為一個投保單位嗎？

台灣低薪環境，造成愈來愈多年輕人寧可自己創業，也不想再當上班族，類似像小傑這種開個小公司接案的人，如果沒有僱用員工，能不能以公司加保，很多人搞不清楚。

勞保條例規定，年滿15歲以上，65歲以下勞工，受僱於僱用5人以上公、民營工廠、礦場、鹽場、農場、牧場、林場、茶場等產業勞工，及交通、公用事業員工，都是勞保強制投保對象，必須由其雇主或所屬團體或所屬機構為投保單位。如果是受僱5人以下公司，則屬於自願加保。

勞保局表示，只要有受僱員工，無論是強制加保或自願投保，都可以成為勞保投保單位，亦即透過公司向勞保局辦理加保。

按照公司法，小傑已經成立公司，掛的是公司負責人，理論上是屬於老闆，而他的好友因為也不是受僱者，因為公司沒有受僱勞工，其實屬於廣義的自營作業者，以致公司若要變成勞保投保單位也有困難。

勞保局表示，雖然雇主若自己也是實際從事勞動的勞工，理論上可以投勞保，但如果公司要成立投保單位，必須有受僱員工，有些公司僅負責人一人，未僱用員工，依規定不得成立投保單位單獨為負責人辦理參加勞工保險。

因此像小傑的狀況，如果他想要加勞保，必須到職業工會加保。如果有一天他開始僱用員工，或者合夥好友變成公司受僱幹部，有受僱事實，則他就可以由公司變成投保單位，小傑因為屬於實際從事勞動的雇主，依法可與其受僱員工，在同一個投保單位參加勞保，也就是大家都在公司加保。

但由於雇主原本就是勞保自願投保對象，因此即使未來小傑公司有了受僱員工，小傑也不一定非要加勞保，可以依其意願參加。

如果公司聘有委任經理人，或是顧問，要不要參加勞保？勞保局表示，根據規定，如果顧問與公司有僱傭關係，在公司實際工作且支領薪資，則應該由公司申報加保。但如果顧問與公司無僱傭關係，僅是按件支領車馬費，依規定就不得參加勞保。

至於是公司聘任的經理人，屬於實際從事勞動者，勞保局表示，為保障其工作及生活安全，可以比照勞保條例第8條規定，以該公司為投保單位自願加保。

勞保 保單 薪資

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