藥品美國製造 泰福-KY直接受惠

藥品美國製造，泰福-KY（6541）直接受惠。有消息指出，美國白宮正準備發出行政命令，要求包括藥品、醫療用具，半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須是「美國製造」，此舉的目的，就是要減少對於外國產地的依賴，以免在像是發生新冠肺炎這種致命疫情時，政府難以積極作為。

近來造成國際恐慌，重創各國經濟的新冠肺炎Covid-19疫情，不僅造成全球超過450萬人確診，30萬人喪命，更讓多國政府開始重視戰備物資如緊急醫療用品的供應儲備等問題，尤其是全球重災區，美國，更是在這次疫情當中，除了想方設法控制疫情之外，也陷入如何加強保障美國安全的深思當中。

若美國政府開始實施這項措施，以研發製造生物相似藥為主的泰福-KY成為直接受惠概念股，以泰福-KY的布局，就是以產品初期研發放在台灣實驗室，後期的製造生產都在美國，而拿泰福首個生物相似藥產品TX01 （原廠參考藥物Neupogen）來說，競爭對手Sandoz，Teva等，製造地都不在美國，至於泰福的另一個產品TX05（原廠參考藥物Herceptin），競爭對手Mylan/Biocon，Teva/Celltrion等，製造商也在歐洲，亞洲等地，因此未來在美國政府只採購「美國製造」藥品的政策之下，將更提高泰福生技在美國市場的競爭力。

根據進度，泰福生技產品TX01預計在明年上市販售，TX05則計畫於2022年進入市場。TX01的適應症為治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症；TX05主要為治療乳癌之用。