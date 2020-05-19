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遭疫情重擊，鴻海能靠「這兩招」翻身嗎？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／歐新社
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疫情重擊鴻海！今年第一季的龐大防疫開支與復工困難，讓鴻海「三率」大降，EPS創金融海嘯以來新低。鴻海如何出招化解？持續是投資人的關注焦點。

鴻海法說公布2020年第一季財報，其中光是防疫支出就高達100億元，儘管之後該費用可能會由客戶、政府分攤，但已連帶衝擊毛利率。

鴻海的確遭到疫情重擊。第一季「三率」中的營業利益率與淨利率創下新低，毛利率則是2000年第四季以來新低。

儘管疫情影響巨大，但鴻海財務長黃德才指出，集團總工時年減兩成下，感謝員工的通力合作，才讓營收年減僅衰退12％左右。

鴻海董事長劉揚偉也樂觀看待第二季發展，認為如伺服器等企業產品、雲端運算產品，與光學鏡頭模組等產品仍將有一定比例成長。

總體而言，劉揚偉認為目前產品能見度只到第二季，預估第二季營收將較第一季將成長約15％。

其實，鴻海在全球態勢不明朗的狀況下，已有兩個策略來應對變局，將是未來營收與毛利能否提升的關鍵。

策略一〉備足銀彈 保持企業彈性

首先，要備妥現金。本季鴻海現金餘額來到9314億元的歷史高點。黃德才表示資本支出降低，現金餘額增加，為企業保留了策略上的彈性。

黃德才表示對投資將「稟持審慎態度」，但除支持集團數位轉型及升級，也會進行必要的投資。

針對台灣電子業保留現金，野村投信資深協理謝文雄觀察，若疫情在秋、冬再爆發第二波大流行，電子廠是否有充足的備料以保持出貨動能，將是電子業可否勝出的關鍵。因此，短期內準備充足現金應變各種突發事件是合理的。

策略二〉持續推進車電產業 最快今年發布新品

第二個策略，則是持續養金雞。劉揚偉在法說會宣布「車電持續推動，不受疫情影響」。

面對法人的關注，劉揚偉透露，與裕隆合作的第一個產品並非電動車，而是周邊產品，在今年10月可能就會推出。而與FCA（飛雅特克萊斯勒汽車）的電動車合作案則正在洽談。

此外，鴻海旗下的富智康（FIH）公告，也已對數度對子公司富智捷增資，總金額達5億元，藉此來擴展車聯網業務。

電子業未來關注重點：5G手機

謝文雄預測，在第二季，筆電、平板需求將因遠距工作、教學而提升，而電視則會因運動賽事與東奧停辦而需求下滑。

今年第三季及第四季的電子業決勝重點，則是5G手機。

鴻海一向被視為「蘋概股」指標，但疫情衝擊智慧手機需求，蘋果又宣布展延5G手機的時程，讓投資人為鴻海捏一把冷汗。

目前來看，鴻海的四大產品線當中，智慧型手機為首的消費暨智能產品，的確受到疫情重創，鴻海預估第二季營收，仍會較去年同期衰退15％。

該怎麼辦？劉揚偉表示，還是得看疫情的發展與各國解封的速度，「對3C產品的需求，可能要很長一段時間才會恢復」。言下之意，疫情未結束前，對手機營收的衝擊仍在擴大。

謝文雄也觀察，5G手機由於射頻技術與相關製造細節與4G手機不同，增加了往復修正的時間，加上疫情干擾，讓5G手機的普及可能要等到第三季或年底，進度的推遲多少會對代工廠造成影響。

不過，謝文雄認為手機已是剛性需求，加上比起4G手機，消費者期待的5G手機，推出後更能帶動換機潮。

謝文雄也建議，投資人在電子、蘋概相關類股的選擇上，各家企業的毛利率將是關鍵指標，若毛利率向上提升，代表企業競爭力的成長，即可擇優布局。

（作者／ 毛凱恩 本文出自2020.05.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

疫情 金融海嘯 飛雅特

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