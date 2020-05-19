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美中因素 我降低依賴ECFA

聯合報 / 記者林于蘅／台北報導
ECFA上路十年，對我國外貿影響從遞增轉向遞減。圖／聯合報系資料照片
ECFA上路十年，對我國外貿影響從遞增轉向遞減。圖／聯合報系資料照片

ECFA上路十年，對我國外貿影響從遞增轉向遞減，關鍵轉折年在二○一七年美國總統川普上任，啟動美中貿易戰，間接影響兩岸貿易；經濟部貿易局分析，我國之所以降低對ECFA的依賴，其中「美中因素」大於「兩岸因素」，但政府不會因此任由協議終止，仍會正視對特定產業關稅減免的重要性。

觀察十年來ECFA對我外貿影響，自生效以來逐年擴大比重，一直到二○一六年將近百分之七的水準，二○一七年達到高峰百分之七點二，此後美中關係出現劇烈變化，我產品出口大陸轉往美國，間接影響兩岸貿易，使得近年我受ECFA影響程度遞減。

去年因美中貿易戰，台灣對陸出口適用早收清單金額僅剩一百九十八億美元、年減達百分之十六，今年前二月受疫情影響，也大幅續減逾百分之十三；經濟部官員表示，因金額減少，對台外貿影響也相對較小。

貿易局指出，ECFA的影響程度除了兩岸關係的變化之外，更重要是看全球大環境的變化，整個貿易流向的變動；自從川普上任以來的多項雷厲手段，包括三○一措施、連番加徵貿易關稅、國安鋼鋁調查等貿易戰爭，使得企業台商紛紛動身轉向。

緊接著，今年再面對疫情席捲全球，延續美中貿易戰以來趨勢，台商持續移轉，也使得我國前二月受到ECFA效益的產品金額比重降至最低。

疫情 台商 貿易戰 ECFA

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