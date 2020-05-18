美股強勢 激勵台指期夜盤漲逾百點 挑戰萬一關卡
新冠肺炎疫苗與藥物研發公司Moderna第一階段試驗結果「正向」，市場氛圍樂觀，時至23時30分，標普500指數漲3%，那斯達克指數漲2%，道瓊漲2%，台指期夜盤也多有表現，強勢走高，漲逾1%，嘗試挑戰萬一關卡。
法人指出，美中貿易戰陰影再起，美國總統川普選戰策略恐聚焦在美中衝突，此一紛爭恐徒增短期市場波動，不過，在近期油價穩定回升，以及防疫利多消息下，市場皆能有正向表現，惟仍須留意封城負面影響仍未盡除，仍是牽動市場情緒的關鍵因子。
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