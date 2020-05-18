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蔡政府救勞保！每年撥補200億元將成新常態

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞保將在2026年破產勞動部長許銘春今（18）日在立法院受訪表示，今年2月已經撥補勞保200億元，她並已向行政院長蘇貞昌報告，明年將會繼續撥補200億元；她強調，政府會負責，不會讓勞保破產。

許銘春今日出席立法院衛環委員會，針對「紓困方案之執行狀況」進行專題報告並備質詢。許銘春在休息時受訪時作上述表示。

許銘春表示，勞工保險是國家開辦的社會保險，勞保年改是重要的議題，政府有責任要把財務各方面做好，使勞保穩健永續，政府一定會負起責任。

她並說，至於如何改善勞保財務、使制度能夠穩健，勞動部現已經在做詳細的討論規劃，也都尊重各界的意見。

根據勞保財務精算報告，勞保50年潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年，換言之，勞保破產大限，六年後到來。

蔡政府原先提出勞保改革草案中，主要有三項「微調」，包括：加快費率提高速度，由平均投保薪資採計期間由5年拉長到15年、以及政府每年撥補200億元，並負最終支付責任等。不過，立法院上會期都未審查，勞動部決定重新檢討，並與各界凝聚共識，重提勞保改革草案。

值得注意的是，在勞動部提出勞保改革草案之前，政府每年撥補200億元，有可能先兌現。許銘春表示，今年政府撥補勞保200億元已入帳，明年度可望也有200億元撥補。因勞保財務持續惡化，政府每年撥補200億元將成常態。

勞保 勞動部 破產

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