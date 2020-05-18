疫情衝擊勞保！勞保基金今年前三月 大虧757.7億元

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，也重創勞保基金。根據勞動基金運用局發布績效，因全球金融市場大動盪，勞保基金今年前三月大虧757.7億元，收益率為負10.33%。

因疫情衝擊持續，為全球經濟投下大變數。勞保基金今年全年不僅難有收益，還可能出現虧損，無力挹注勞保財務，將使勞保財務惡化。

勞保財務持續陷入收支失衡狀態。勞保局指出，去年全年勞保收入為4008.01億元，支出卻高達4226.56億元，收支逆差218.55億元，為連續第3年呈收支逆差，亦即入不敷出。好在，勞保基金去年大賺898.1億元，收益率達13.3%，足以彌補去年度勞保收支失衡。換言之，勞保財務危機短期可以過關。

勞保是在2017年首度出現收支逆差，所幸當年度勞保基金投資賺了532.5億元足以彌平差短；2018年勞保收支逆差251億元，但當年度勞保基金收益為負數，虧損156.5億元，無法彌補勞保收支差短。2019年勞保財務收支續呈逆差，因為勞保基金去年績效佳，是國內退休基金操作績效最好的一檔，再次成功救援勞保財務。

長期來看，勞保收支逆差將呈常態，須仰賴勞保基金收益或政府預算來彌補勞保虧損。但好景不常，今年因疫情衝擊，勞保基金出現嚴重虧損，恐無力再彌補勞保收支逆差。