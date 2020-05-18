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經濟海嘯來了？台泥董座張安平：10億人將成新貧戶

經濟日報 / 記者黃文奇／台北即時報導

台泥（1101）集團董事長張安平今（18）日主持台泥集團法說會，他指出，新型疫情趨緩，但經濟海嘯正起，恐逾10億人將成為「新貧戶」。

張安平表示，美國已近4,000萬人失業，歐洲地區則有4,000萬到5,000萬人也失去工作；中國大陸、美國、法國等首季季的GDP都呈現負成長，大陸是-6.8%，美國是-4.8%，法國是-5.8%。

張安平指出，無論是大陸、美國、歐洲或者是日本，甚至是台灣，失業人口都持續增加，堪稱「百年難見一見的全球經濟蕭條」，沒有什麼國家可以躲得掉，影響所及，有10億以上的人口，重新進入貧窮世界。

雖然各國政府以及中央銀行都卯足了力想保留各國經濟的流動性和活力，但是效果到現在為止仍不彰，這一次可能真的需要世界各國放掉短時間的分歧的意見，全力合作。

想要躲過這一關，張安平強調，必須國家、企業與個人都傾盡全力保衛經濟成果，才可能扭轉頹勢，因此「自掃門前雪的心態，會造成一個更長更慘的經濟結果。」

在疫情之下，張安平並指出，全人類在每次大變動裡的學習經驗，此次新冠疫情所帶來的，狹義來說，是科學以及醫學上的進展， 廣義來說，是人類對生活態度跟生命態度的變化。

因此，這是關鍵的時刻，張安平說，必須用最有效率的程序跟方法加上專業，才可以解決問題，進一步說，這些是每個企業長時間累積出來的專業，也正是社會最需要我們專業的時刻，

張安平以一部從小陪他長大的電視影集，「Star Trek」（星際迷航記）的一句話做結尾，環境-人類的最後的疆界，這是台泥未來的航程，去尋找新的生活方式和新的公民責任，必須「勇往直前，邁向人從没有去過的地方。」

疫情 台泥

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