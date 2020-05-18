各國GDP衰退、失業人口增 張安平：經濟海嘯正在襲來

台泥（1101）董事長張安平今（18）日在法說會致詞時表示，新冠肺炎疫情雖正慢慢減緩中，但他也提醒，「經濟的海嘯已經開始在襲擊全世界，」美國、中國大陸及歐洲多國首季GDP衰退，失業人口也快速增加，恐預示經濟蕭條的來臨。

張安平指出，這場百年難見的全世界性的經濟蕭條，「沒有什麼國家可以躲得掉，」可能有超過10億以上的人口重新進入貧窮世界。雖然各國政府以及央銀卯足了力，想保留各國經濟的流動性和活力，但是效果到現在為止仍不彰。

「疫情離去的那一天，我們是否還是像過去一樣地傲慢？我們準備好迎接疫情離去的那一天嗎？我們是以什麼樣的心境來迎新飛回來的喜鵲？是慶幸劫後餘生？還是已經找尋到謙卑的我們？」張安平說，每個國家的每一個人、每一個公司，這次都應摒除自掃門前雪的心態，全力合作，世界才可能過這一關。

展望今年，台泥觀察，雖有新冠肺炎疫情不確性因素存在，但國內水泥、預拌混凝土銷售情況不錯；至於海外主要銷售市場大陸、土耳其、葡萄牙及非洲象牙海岸， 當地政府並未縮減基礎建設的投資，且房地產持穩，可望支撐水泥需求。

就大陸市場來看，台泥指出，4月以來水泥出貨量逐漸向上，台泥主要營運的華南地區，近期出貨量更是高於全大陸平均，但整體價格較去年同期未明顯回升。就第2季來看，在出貨量增加、今年梅雨季較晚下，整體營運表現有望較去年同期要好。