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美國制裁華為海思衝擊PCB？載板廠擴產維持原案

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
美國商務部有意擴大制裁華為與旗下海思，部分本土法人點名將衝擊PCB族群。 路透
美國商務部有意擴大制裁華為與旗下海思，部分本土法人點名將衝擊PCB族群。 路透

美國商務部有意擴大制裁華為與旗下海思，部分本土法人點名將衝擊PCB族群。不過，業界提到，諸多電信設備大廠可替代華為在大陸5G市場建設需求，加上華為營收占比不高、源自美國比重幾乎沒有，因此對PCB族群營運直接影響不大。在ABF載板擴產計畫上，欣興、南電今（18）日也提到維持擴產原案不變。

ABF載板供應商欣興、南電在今年原先都計畫大規模擴充產能，本土法人點名是為二者是為單一客戶海思需求，因此恐受華為遭到美國制裁間接影響，也因而出現擴產變數。

不過，欣興今日提到，「整體市場還在持續發展，在台灣多項擴充都是為了先進製程布局，整體不是為了單一客戶，蘇州廠區已在第2季擴充產能就近供應給當地客戶，公司持續為了全球各地多元需求而準備。」南電方面也重申，謹慎應對市況，但目前資本支出沒有修正的計畫。

華為 欣興

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