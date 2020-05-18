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首部金融商戰微電影 預言2020全球股災

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

群益期貨「看見。真心」微電影線上首映於今（18）日發表。「看見。真心」微電影中描述一位新進公司的菜鳥研究員，在金融市場一片多頭的樂觀氣氛下，憑著自己用心投入研究，發掘被市場忽略的蛛絲馬跡，並勇於力排眾議，對投資大眾提出建議!雖然一開始受盡同事及客戶的冷嘲熱諷，但最後市場還是還給他公道，正如電影中所言：「多數人因為看見才相信，少數人因相信而看見！」

今（2020）年3月全球因新冠肺炎大流行，美國道瓊工業指數自高點29,568點下跌至18,213點，短短六周跌幅達38%，創下美國股市自1929年以來，百年難得一見的市場暴跌，美國FED聯準會破例於會議前緊急降息7碼，並推出無限制QE來拯救市場，黃金、日圓等避險商品應聲上漲，一場全球性的股災風暴逐漸形成！

群益期貨研究團隊早於2019年6月即對2020年全球市場展望發出預警，主要是因為全球股市自2008年金融海嘯之後，展開長達10年的大多頭走勢，全球股市持續創歷史新高，然而在各國股市本益比過高、經濟成長停滯、地緣政治風險增加、全球氣候異常等不確定因素下，群益期貨研究團隊大膽研判2020年全球市場可能出現巨大的轉折，且下跌幅度可能遠超過2008年金融海嘯！

因此，群益期貨為協助客戶掌握市場先機、提前布局，於2019年7月開始著手規劃首部「金融預言」微電影，動員全公司研究部、顧問部、業務部等人力資源，歷經6個月的投入，其中，包括劇本編撰、角色試鏡、素人演員訓練、場景勘測等，並於拍攝期間以電影製片規格，動員上百工作人員，24小時不眠不休挑燈夜戰，終於在2019年12月完成『看見。真心』微電影殺青，並於年底同步推出「2020看見。真心」限量版年曆。

微電影 期貨 群益

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