1,189家企業放無薪假創歷史新高 比金融海嘯時還慘

勞動部今（18）日公布最新無薪假人數，實施企業家數和人數增幅再出現暴衝情形，截至5月15日止，實施無薪假人數衝破2萬人達21,067人，家數也創歷史新高，達1,189家，一周爆增2,067人，增加家數142家。

根據勞動部的歷史統計，無薪假史上人數最高紀錄發生在2009年2月底的23萬8,975人，主要是受到2008年金融海嘯衝擊所致，但當時實施的企業數是586家，2009年4月家數衝到最高時也只有903家，但此次新冠肺炎疫情衝擊，實施無薪假企業卻創下歷史新高。

勞動部表示，本次增幅較明顯的是批發零售業，一周就增加54家企業通報實施無薪假，從原本的294家增加至348家，勞動部將密切注意。

針對無薪假人數衝破2萬人，勞動部長許銘春表示，台灣是外貿導向的國家，經濟一定會受到全世界影響，現在歐美各國的經濟都尚未復甦，實施無薪假的企業家數和人數是會增加，但速度應該還好，目前也未出現劇增的情形，顯見政府的各項紓困方案，對企業的營運維持是有幫忙的。

許銘春並進一步指出，實施無薪假至少代表「勞雇關係還在」，建議勞工和企業多運用政府推出的充電再出發訓練計畫，利用這段時間充電，政府也給予薪資補貼，對勞工朋友的經濟生活是會有幫忙的。

此外，立委吳斯懷今日質詢指出，目前無薪假不通報並沒有罰則，勞動部應該修法加強處理，否則恐無法有效掌握無薪假人數，也無法操前部署。對此，勞動部常務次長林三貴答詢表示，「勞動部會進行相關研議」。

值得注意的是，本次無薪假以批發零售業增加最多，家數增加54家，人數增加205人，實施人數達到3,882人。但，整體實施無薪假企業，仍以製造業8,786人最多，恐與產業及零組件斷鏈有關；排名第二的住宿餐飲業3,998人，人數及家數持續增加；而以旅行社為主的支援服務業，人數也達1,408人。

勞動部分析，無薪假家數增加來自小型企業，因此不僅人數增加明顯，實施家數也多，多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。但，從地方政府回報資訊顯示，由於經濟部及交通部都針對營業衰退五成以上重災戶推出薪資補貼，但必須未實施減班休息，不少中大型企業因而取消無薪假，改走經濟部及交通局的紓困方案。

至於六都無薪假人數，仍以台北市6,855人最多，其次是新北市3,464人，桃園市2,839人、台南市1,464人、高雄市1,076人、台中770人。