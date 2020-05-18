北極星-KY獲美國政府補助近4千萬 美訂單遞延到下半年
北極星-KY（6550）宣布，美國公司及工廠獲美國政府補助一百二十六萬美元(約3780萬新台幣)。
由於受疫情影響，北極星位於北加州的工廠無法全面開工，其CDMO (藥品委託研究開發暨生產服務 ) 業務亦無法完全按原來進度進行。去年底與美商 Helix BioMedix, Inc.完成簽署的合約，原本預計在上半年發生之收入將延至下半年；不過該廠多元的業務開發工作仍積極進行，預計年底前達成有2至3家客戶的目標不變。
北極星在北加州的工廠原本只負責生產自家的臨床用藥ADI-PEG20，但由於產能大量閒置，公司自去年中開始改變策略，除了要求工廠必須滿足北極星所有的臨床用藥需求之外，同時對外發展 CDMO業務。
尤其，北極星在以大腸桿菌生產蛋白質方面，經由生產自家產品累積了十年以上的經驗，建立了非常好的生產技術，因此，當此業務推出後，很快就獲得客戶的青睞。
北極星-KY進一步表示，去年公司曾說期望兩年後工廠能自給自足，達到損益兩平目標，現在時間過了差不多一半，似乎也展現了初步的成果。現在也希望全球疫情能逐漸轉解，降地對於該廠相關業務衝擊，CDMO業務仍能如期發展。
至於新藥開發部分，公司也仍持續進行中，若有最新進展，公司也會在最短時間內向投資人做詳盡的報告。
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