快訊

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

直播／我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

北極星-KY獲美國政府補助近4千萬 美訂單遞延到下半年

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

北極星-KY（6550）宣布，美國公司及工廠獲美國政府補助一百二十六萬美元(約3780萬新台幣)。

由於受疫情影響，北極星位於北加州的工廠無法全面開工，其CDMO (藥品委託研究開發暨生產服務 ) 業務亦無法完全按原來進度進行。去年底與美商 Helix BioMedix, Inc.完成簽署的合約，原本預計在上半年發生之收入將延至下半年；不過該廠多元的業務開發工作仍積極進行，預計年底前達成有2至3家客戶的目標不變。

北極星在北加州的工廠原本只負責生產自家的臨床用藥ADI-PEG20，但由於產能大量閒置，公司自去年中開始改變策略，除了要求工廠必須滿足北極星所有的臨床用藥需求之外，同時對外發展 CDMO業務。

尤其，北極星在以大腸桿菌生產蛋白質方面，經由生產自家產品累積了十年以上的經驗，建立了非常好的生產技術，因此，當此業務推出後，很快就獲得客戶的青睞。

北極星-KY進一步表示，去年公司曾說期望兩年後工廠能自給自足，達到損益兩平目標，現在時間過了差不多一半，似乎也展現了初步的成果。現在也希望全球疫情能逐漸轉解，降地對於該廠相關業務衝擊，CDMO業務仍能如期發展。

至於新藥開發部分，公司也仍持續進行中，若有最新進展，公司也會在最短時間內向投資人做詳盡的報告。

北極星 疫情

延伸閱讀

火紅廢墟超吸睛！ 高雄番茄會社鳳凰花盛開 天天湧入大量遊客

消防員架梯演習搶救工廠大火 徐國勇要求救災莫忘安全

高雄愛河擴大管制加重處罰 水汙染管制區6月1日生效

刑事局破私菸工廠 33萬支擬製「五星」香菸全查扣

相關新聞

勞保2026年恐面臨破產！許銘春信心喊話這麼說

勞保基金是國人退休後重要收入來源，卻面臨2026年破產危機，如何改革相關制度成為歷任執政者的難題，已確定留任的勞動部長許...

ECFA終止是否衝擊台灣產業 經濟部將提說帖

ECFA將於9月12日屆滿10年，外界擔心中國若片面終止ECFA，恐衝擊台灣產業發展。有立委指出，不少謠言在民間流竄，影...

北極星-KY獲美國政府補助近4千萬 美訂單遞延到下半年

北極星-KY（6550）宣布，美國公司及工廠獲美國政府補助一百二十六萬美元(約3780萬新台幣)。

用勞工的錢對付勞工？ 勞動部長：國道訴訟擬改交部編列

民眾黨昨天開記者會指出，勞動部拿「就業安定基金」編預算70萬元和國道收費員自救會打官司，與該基金目的「提升勞工福祉」不符...

無薪假浪潮來襲 飆破兩萬人創十年新高

新冠肺炎疫情雖然趨緩，無薪假人數卻持續飆高。勞動部今天公布無薪假最新統計，指出因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（即無薪假...

無薪假家數1,189家、史上最多 人數衝破2萬

勞動部今（18）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施無薪假家數破千，來到1,189家，人數21,067人。其中，家...

疫情把鴻海打回20年前 謝金河：上市櫃公司第一季財報透露4個訊息

全體上市櫃公司第一季淨利完全公告，在疫情肆虐下，今年首季的季報十分值得深入探究。

名家觀點／期許新內閣加速產業數位轉型

蔡總統即將在520就任第二個四年任期，同時行政院改組後的新內閣也將上任。過去這段期間，在蔡總統與行政院率領的內閣團隊在防疫工作打了漂亮的勝仗，展現政府在防疫工作上的執行力，在疫情趨緩後，下一階段應著眼在經濟，新內閣應為提升台灣長期競爭力，推動各產業朝產業4.0轉型升級。

新南向應串連台產業鏈 吸引台商在台設營運總部

東南亞國家正值崛起的階段，台灣政府也積極推動新南向政策，展望未來，KPMG安侯建業專業策略長關春修建議，新南向應結合台灣...

經濟部：大原則是政府定量徵用口罩 其餘回歸市場

口罩開放外銷腳步近了，疫情中心指揮官陳時中今天說，開放外銷是必然，而且時間愈快愈好；經濟部官員則說，會與衛福部洽談細節，...

台灣168／Q1我對東協出口增5.6％

財政部海關進出口統計，2020年第1季我國對東協出口132億美元，較去年同期增5.6％，出口主要貨品，以電子零組件為最大宗，占所有出口貨品的44.0％，其次為基本金屬及其製品，占8.7％。

每周一勢／4月消費者物價下跌0.9％

主計總處公布，2020年4月CPI較去年同期下跌0.97％，若扣除蔬菜水果，跌1.09％，剔除能源後之總指數(即核心CPI)，則漲0.05％。

熱門新聞

PCB大崩盤！美國新禁令 四外資喊輸家出列

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

NB噴發 五大代工廠出貨飆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。