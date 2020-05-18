勞保2026年恐面臨破產！許銘春信心喊話這麼說
勞保基金是國人退休後重要收入來源，卻面臨2026年破產危機，如何改革相關制度成為歷任執政者的難題，已確定留任的勞動部長許銘春今（18）日表示，今年2月已經撥補新台幣200億元進勞保基金，同時也已向行政院長蘇貞昌報告，明年將會繼續撥補200億元。許銘春掛保證「政府會負責，不讓勞保破產」。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部長許銘春就「紓困方案之執行狀況」進行專案報告，並備質詢。
許銘春強調，勞工保險是國家辦的社會保險，勞保年改是非常重要的議題，政府有責任把財務各方面做好、讓財務持續穩健，政府一定會擔負起責任。
許銘春進一步指出，關於勞保的財務規劃，勞動部其實已經在針對改善財務和制度穩健，做詳細的討論，也尊重各界的意見。
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